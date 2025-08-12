În Turcia, pierderile alimentare reprezintă o problemă tot mai stringentă, cu impact economic, social și ecologic major. Potrivit unui studiu realizat de Fundația Turcă pentru Prevenirea Deșeurilor, anual se aruncă aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, iar fructele și legumele sunt cele mai afectate, cu o rată a risipei ce depășește 30%.

Un grup de experți din cadrul Consiliului Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare a pregătit un raport amplu, menit să susțină politici publice care să limiteze această risipă.

Documentul va fi prezentat președintelui Recep Tayyip Erdoğan și conține măsuri concrete, care vor fi ulterior dezbătute în Parlament. Printre acestea se numără reglementări ce vizează inclusiv industria ospitalității, în special modul în care localurile servesc micul-dejun.

Ramazan Bingöl, președinte al Asociației pentru Toate Restaurantele și Turism (TÜRES) și membru al consiliului, a atras atenția asupra faptului că aproximativ jumătate din porțiile de mic-dejun se aruncă, fenomen agravat de normele care impun prepararea unui număr fix de porții raportat la numărul de clienți. Pentru a reduce risipa, el propune trecerea la un sistem à la carte, care să permită oaspeților să comande doar ceea ce consumă efectiv.

Noile reglementări propuse ar da posibilitatea ca, de exemplu, trei persoane să comande un mic-dejun destinat pentru două, iar dacă restaurantele nu respectă aceste reguli, vor putea fi sancționate de Ministerul Comerțului.

Raportul mai evidențiază și problemele generate de hrănirea animalelor vagabonde cu alimente aruncate pe stradă, care nu doar poluează mediul, ci pot și transmite boli. Datele colectate de TİSVA arată că risipa alimentară este răspândită pe tot lanțul — de la gospodării și sectorul serviciilor, până la comerțul cu amănuntul și distribuție. Deficiențele din procesele de recoltare, depozitare și aprovizionare accentuează această situație.

Un alt indicator al dimensiunii problemei este cantitatea uriașă de pâine irosită anual în Turcia, care ajunge la 4,38 miliarde de bucăți, iar pe cap de locuitor risipa medie atinge 102 kilograme de alimente.