Doi români au ales să își petreacă vacanța în Turcia la un resort „all inclusive” din Antalya, unde s-au bucurat de relaxare și diverse facilități.

Recent, aceștia și-au împărtășit experiența pe care au avut-o în timpul sejurului, publicând o recenzie anonimă pe pagina „Forum Turcia” de pe Facebook.

Vacanța a fost rezervată în decembrie anul trecut, iar alegerea unității de cazare a fost făcută de prieteni ai celor doi români, care au achitat avansul. În acel moment, nu au verificat starea hotelului.

Ulterior, cei doi români au descoperit că existau posibile probleme cu serviciile și cazarea. Au găsit recenzii negative pe diferite platforme, ceea ce i-a îngrijorat.

„Vacanță rezervată la sfârșit de an, în decembrie. Hotel ales de niște prieteni, n-aveam habar cum arată, ce recenzii are și așa mai departe. Am mers pe mâna lor și am achitat avansul fără să știm prea multe.

De menționat că nu suntem pretențioși și ar fi culmea să afirmăm că în țară am fost mereu numai la 5 stele, așa că nu aveam nimic de pierdut. Între timp am descoperit că cei mai mulți se plâng de grozăvia găsită aici, așa că am început să îmi fac și eu griji. 7 pe booking și 4 pe tripAdvisor”, scria în postare, potrivit Cancan.