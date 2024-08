De-a lungul deceniilor, oamenii au folosit plantele medicinale pentru a se vindeca de diferite boli. Aceste remedii magice, cum le-ar spune unii, sunt încă folosite de oameni din întreaga lume. Și dacă sunt atât de bune, de ce să le lăsăm deoparte? De ce nu am putea să ne bucurăm de plante și uleiuri naturale și în cosmetice?

Codița șoricelului, chimenul sau gălbenelele sunt folosite pentru a reduce problemele digestive, inflamațiile, afecțiunile hepatice ori cele ale pielii. De asemenea, incluse în cremele cosmetice, ingredientele naturale pot ajuta și la hidratarea profundă a pielii și tenului. Grădina cu Dragoste oferă produse care sunt realizate din materii prime de calitate și naturale. Totul este fără conservanți ori chimicale, iar produsele sunt realizate din ingrediente pe care le poți consuma. De aici pleacă și sloganul „pune pe pielea ta doar ce poți mânca”.

Pentru unele persoane, procesul de a-ți descoperi drumul în viață este unul ușor. Este vorba de acei oameni binecuvântați care știu încă din copilărie care este menirea lor pe acest pământ. Așa a fost și pentru Mihaela Stamate, fondatoarea brandului „Grădina cu Dragoste”. Aceasta are mai multe domenii de interes pentru care a urmat studii, în scopul de a-și cultiva pasiunea. Antreprenoarea este inginer bioagronom, fitoterapeut și terapeut holistic. De asemenea, Mihaela a finalizat studii în cadrul Academiei de Metafizică și Științe Spirituale, unde a aprofundat universul plantelor și din perspective energetice.

De ce am zis că este una dintre persoanele binecuvântate care și-a descoperit rapid pasiunea? Pentru că întotdeauna a fost preocupată de plantele medicinale și puterea lor. La doar 14 ani, Mihaela și-a făcut singură uleiuri, decocturi și macerate din plante medicinale pentru a-și vindeca anumite probleme ale pielii.

Ani de zile, aceasta a făcut produse naturale pentru ea și familia sau prietenii ei. Sunt câțiva oameni care au susținut-o pe tot parcursul drumului ei, de la copiii săi, prieteni și până la oameni pe care nu-i întâlnise fizic niciodată însă îi apreciază munca și implicarea sa. Iar această dorință de a-și deschide o firmă a pornit din nevoia de a satisface cererile oamenilor care erau uimiți de calitatea produselor cu adevărat natural, fără conservanți și fără rabat la calitate.

„Grădina cu Dragoste a apărut în momentul în care am locuit în munți cu copiii, retrasă de zgomotul și mirajul orașului. Nu a venit ca o idee de business. Pur și simplu a venit de la sine. Firma a fost înființată în 2016. Era necesar să înființez o firmă ca să pot să acopăr cererile oamenilor. Dar Grădina cu Dragoste există cu mult înainte de a se înființa ea ca firmă. De mică am fost inspirată și am simțit că este o menire a mea de a lucra cu cu plantele medicinale. Eu am făcut întotdeauna pentru mine și familia mea produse bune și am lucrat cu natura. Produsele acestea sunt deosebite si au rezultate, deoarece în spatele lor există o susținere energetica mult mai mare decât ne putem noi imagina” a explicat Mihaela Stamate, fondatoarea afacerii.