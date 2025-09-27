Ministrul Apărării a transmis pe Facebook că scrutinul parlamentar de mâine din Republica Moldova nu reprezintă doar un exercițiu democratic, ci și un test de reziliență, desfășurat în contextul unui război hibrid inițiat de Rusia, menit să submineze încrederea cetățenilor în democrație, libertate și Europa.

”Republica Moldova îşi alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exerciţiu democratic, ce se întâmplă mâine va fi un test de rezilienţă în mijlocul unui război hibrid declanşat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democraţie, libertate şi Europa”, spune ministrul într-o postare pe Facebook.

Ionuț Moșteanu subliniază că, în ultimele săptămâni, investigațiile jurnalistice au scos la iveală aceleași metode clasice: finanțări ilegale pentru influențarea votului, rețele de propagandă menite să răspândească neîncredere, presiune în mediul online și manipulare informațională.

Moșteanu atrage atenția că scopul acțiunilor Kremlinului este să submineze procesul democratic și să epuizeze societatea, mizând pe haos. El subliniază că apărarea unei democrații se realizează prin vigilența fiecărui cetățean, prin informare verificată, respectarea regulilor și prin refuzul de a-și vinde valorile sau votul.

”Ţinta este delegitimarea procesului democratic şi obosirea societăţii. Kremlinul mizează pe haos. O democraţie se apără prin vigilenţa fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate şi prin refuzul fiecăruia de a-şi vinde valorile sau votul”, afirmă Moşteanu.

Ministrul Apărării subliniază că România și Republica Moldova împart aceeași linie de securitate și că efectele războiului hibrid nu se opresc la Prut.

Ministrul subliniază că securitatea se construiește împreună cu vecinii și partenerii, iar democrația presupune libertatea de a alege, fără ca frica, dezinformarea sau influența financiară să decidă în locul cetățenilor. El mai arată că pentru Republica Moldova continuarea parcursului european înseamnă pace, respectarea drepturilor și oportunitatea unui viitor mai bun, iar alegerea se situează între subordonarea dorită de Kremlin și stabilitatea oferită de Europa. Moșteanu îndeamnă toți cetățenii să participe la vot.