Românii care nu au reușit să ajungă la mare în sezonul estival au acum o nouă șansă să se bucure de vacanță pe litoralul autohton. Hotelierii vin cu oferte atractive: pachete all-inclusive, reduceri pentru familii, sejururi flexibile și tarife care pornesc de la doar 50 de lei pe noapte.

Programul „Litoralul pentru toți” urmează să intre în a doua etapă, care se va desfășura între 1 septembrie și 15 octombrie. Este o oportunitate excelentă pentru cei care nu au avut timp sau buget să ajungă în sezonul de vârf. Pe lângă vremea încă plăcută, turiștii pot beneficia de prețuri considerabil mai mici – în unele cazuri, aproape la jumătate față de lunile iulie-august.

Această inițiativă, derulată în afara sezonului estival, include oferte variate – de la cazare simplă în hoteluri de 2 stele până la servicii all-inclusive în unități de 4 stele din stațiuni precum Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Olimp, Vama Veche, Techirghiol, Costinești și Cap Aurora. În funcție de clasificare, facilități și poziționare, prețurile se adaptează oricărui buget.

„Litoralul Pentru Toți este un program destinat turiștilor care doresc să-și petreacă sejurul la mare în extrasezon, atunci când stațiunile și plaja sunt mai libere, dar totuși încălzite de soare, și presupune reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de 6 nopți.”

Programul se desfășoară în două sesiuni anuale: între 3 mai – 20 iunie și 1 septembrie – 15 octombrie, perioade în care hoteluri de 2, 3 și 4 stele de pe întreg litoralul românesc se înscriu cu pachete speciale.

Această campanie este organizată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), cu scopul de a face vacanțele pe litoral accesibile și în extrasezon, când aglomerația e redusă, prețurile scad, iar vremea rămâne în continuare favorabilă relaxării.

„Este cea mai bună perioadă pentru a veni la mare – tarife mici, apă caldă și mai puțină aglomerație. În fiecare an, mii de români profită de acest program”, au precizat reprezentanții FPTR.