Canicula pune stăpânire pe România! 24 de județe, sub cod galben

Pe 16 august va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu, valabilă între orele 12:00 și 21:00, când se anunță temperaturi extrem de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat în județele Bihor, Arad și Timiș.

ANM a prognozat că valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în aceste județe, disconfortul termic urmând să fie ridicat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 37 și 38 de grade.

Tot în același interval, sâmbătă va fi în vigoare și o avertizare cod galben pentru județele Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei.

Meteorologii au prognozat că valul de căldură se va menține în aceste regiuni, unde se vor înregistra caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării.

Canicula pune stăpânire pe România! Vineri, între orele 12:00 și 21:00, valul de căldură va afecta Maramureșul, Crișana, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul, centrul și sudul Munteniei, aducând temperaturi foarte ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, a precizat ANM.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și, izolat, în zonele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în vestul și sud-vestul țării. Meteorologii au emis pentru aceste zone un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, potrivit ANM.

Și în Capitală, vineri, va fi val de căldură, fiind emis un Cod galben de vreme deosebit de caldă. Temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade Celsius, iar condițiile vor fi caniculare, cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 36 de grade.

Meteorologii anunță că, sâmbătă, 16 august, valul de căldură va continua, iar temperaturile foarte ridicate, canicula și disconfortul termic accentuat se vor menține în vestul, sud-vestul și, local, în centrul țării.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi predominant senin, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă. Vântul se intensifică în Dobrogea, iar în Bărăgan se resimte canicula, cu valori de până la 35 de grade la umbră.

În sudul Moldovei, cerul va fi în mare parte senin, iar temperaturile vor fi mai ridicate comparativ cu ziua de joi.

La Brăila, temperaturile vor ajunge la nivelul caniculei, iar în celelalte regiuni se va menține, de asemenea, vreme caldă.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi foarte plăcută, cu cer senin și soare strălucitor. Temperaturile vor crește ușor, iar după prânz se vor înregistra valori de până la 32 de grade la Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua va fi însorită, iar după-amiaza va aduce caniculă, atmosferă înăbușitoare și maxime de până la 36 de grade Celsius.

În vestul țării, temperaturile ajung la 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții, este recomandat să evitați deplasările și să vă mențineți hidratați. Vântul va prezenta intensificări locale în sudul Banatului.

În Transilvania, soarele încălzește rapid aerul, deși dimineața rămâne mai răcoare în depresiuni, cu apariția unui strop de ceață. După-amiaza, canicula se instalează în vestul regiunii, iar la Alba Iulia se vor înregistra 36 de grade la umbră.

În Oltenia, vremea va fi foarte caldă, cu cer senin, maxime de până la 36 de grade și disconfort termic ridicat.

Și în sudul țării se resimte căldura accentuată, cu maxime de 36 de grade și un nivel ridicat de disconfort termic la amiază.

În București, vremea devine caniculară, cu o creștere a disconfortului termic. După-amiaza, termometrele vor indica aproximativ 36 de grade, iar noaptea va fi caldă, senină, cu minime în jur de 19 grade.

Sâmbătă, temperatura aerului va scădea ușor, însă se va menține cald. Cerul va rămâne senin, iar după-amiaza se vor înregistra circa 34 de grade.

Duminică, se anunță o zi însorită și călduroasă, cu maxime de 34 de grade și vânt ușor mai activ.

Luni, temperaturile vor fi puțin mai scăzute, cu maxime de 32 de grade la amiază. Ziua va fi frumoasă, însă spre seară și noaptea următoare se vor semnala înnorări, averse, tunete, fulgere și intensificări de vânt, iar minima va coborî până la 16 grade.

La munte, vremea va fi caldă. După-amiaza și seara, cerul se va înnora și vor apărea ploi locale. Vântul va sufla mai tare, iar temperaturile din stațiuni vor fi similare cu cele de ieri.

Sâmbătă, vremea se menține caldă, cu perioade însorite și câteva averse în anumite zone. Noaptea, ploile se pot extinde în masivele sud-vestice.

Duminică, după-amiaza, ploile vor fi pe arii mai largi, însoțite de fenomene specifice instabilității atmosferice, iar temperaturile vor scădea în masivele vestice și nordice.

Luni, vremea se răcește și valorile termice vor reveni la normal. Se vor semnala înnorări persistente și ploi torențiale pe suprafețe extinse, cu posibile cantități mari de apă, vijelii și grindină.

Pe litoral, vineri va fi o zi cu soare din plin, temperaturile ajungând la 29 de grade, iar vântul va avea intensificări temporare. Apa mării se va situa între 23 și 25 de grade Celsius.

Sâmbătă, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar temperatura aerului va urca până la 30 de grade în stațiuni, cu un vânt ușor mai puternic.

Duminică, vremea rămâne frumoasă și însorită. După-amiaza, mercurul în termometre va atinge 30 de grade, iar vântul va sufla slab sau moderat.

Luni, se menține vremea plăcută. Vântul va prezenta intensificări trecătoare, iar temperaturile vor rămâne constante față de zilele precedente.