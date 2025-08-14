Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi două atenționări Cod galben pentru caniculă și disconfort termic, valabile atât joi, cât și vineri, între orele 12:00 și 21:00, pentru o mare parte a țării.

Astfel, pe 14 august, se vor înregistra temperaturi extrem de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, Crișana, Banat, majoritatea Transilvaniei, precum și în vestul și sudul Olteniei. Potrivit ANM, în intervalul 12:00 – 21:00, în aceste zone indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor oscila între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în regiunile vestice.

Vineri, de Sfânta Maria, în același interval orar, se va resimți un val de căldură accentuat, cu temperaturi extrem de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, majoritatea Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în zonele sudice și sud-estice.

Meteorologii anunță că temperaturile maxime vor varia între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în regiunile vestice și sud-vestice.

Sâmbătă, potrivit ANM, valul de căldură va continua, cu temperaturi foarte ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, în special în regiunile vestice, sud-vestice și izolat în zonele centrale ale țării.

România se pregătește să încheie perioada de caniculă intensă, dar schimbarea vremii va fi treptată. Conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 12 – 24 august, temperaturile ridicate vor persista aproape toată săptămâna. Începând cu duminică, 17 august, aerul fierbinte va fi treptat înlocuit de mase de aer mai rece.

În majoritatea regiunilor, maximele vor scădea sub 30°C, iar ploile vor fi rare, exceptând zonele montane, unde se pot înregistra averse izolate. Sudul țării, în special Muntenia și Oltenia, va continua să resimtă temperaturi caniculare, în timp ce în zonele montane vremea va fi mai blândă, cu precipitații sporadice. Această tranziție anunță un final de vară mai suportabil, cu nopți mai răcoroase și temperaturi maxime sub 30°C în tot mai multe regiuni.

În Banat, temperaturile maxime vor rămâne între 34 și 36°C până pe 17 august, cu o scădere temporară la aproximativ 34°C în data de 12 august. Ulterior, valorile termice vor continua să scadă treptat, ajungând spre 32°C la finalul perioadei. Nopțile vor fi călduroase, cu minime între 15 și 19°C, iar precipitațiile vor fi aproape inexistente.

În Crișana, căldura va fi intensă în intervalul 14 – 17 august, cu maxime de 35 – 36°C la amiază. După această perioadă, temperaturile vor scădea treptat, atingând în jur de 30°C la final. Minimele nocturne se vor situa între 14 și 19°C, iar ploile vor fi rare și izolate. Mai multe puteți citi aici.