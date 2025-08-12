România se pregătește să lase în urmă valul persistent de caniculă, însă schimbarea nu va fi bruscă. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 12 – 24 august, temperaturile ridicate vor domina aproape toată această săptămână, urmând ca de duminică, 17 august, aerul fierbinte să fie înlocuit treptat de mase mai reci. În majoritatea regiunilor, maximele vor coborî sub pragul de 30°C, iar ploile vor rămâne rare, cu excepția zonelor montane unde vor fi posibile averse izolate.

În sud, Muntenia și Oltenia se vor confrunta în continuare cu valori caniculare, în timp ce la munte vremea va rămâne mai blândă, cu episoade sporadice de ploi. Această tranziție marchează începutul unui final de vară mai suportabil, cu nopți mai răcoroase și maxime sub pragul de 30°C în tot mai multe zone.

În Banat, maximele rămân cuprinse între 34 și 36°C până la 17 august, cu o scurtă scădere spre 34°C în 12 august. După acest prag, valorile vor începe să scadă, ajungând la aproximativ 32°C spre finalul intervalului. Nopțile vor fi calde, între 15 și 19°C, iar ploile vor lipsi aproape complet.

În Crișana, căldura va atinge intensitatea maximă în perioada 14 – 17 august, cu 35 – 36°C la amiază. După aceea, se va răci ușor, până la 30°C la finalul perioadei. Minimele vor oscila între 14 și 19°C, iar ploile vor fi rare.

În Transilvania, primele zile aduc maxime de 29 – 33°C, dar după 17 august temperaturile vor coborî spre 28°C. Minimele vor fi mai suportabile, între 13 și 16°C, cu șanse ușor mai mari de ploi în a doua săptămână.

Maramureșul va trece de la 34 – 35°C în zilele de 13 – 16 august la 28 – 29°C în ultima parte a intervalului. Nopțile vor deveni mai răcoroase, cu 13 – 17°C, iar ploile sunt mai probabile spre finalul perioadei.

În Moldova, marți, 12 august, maximele nu vor depăși 27°C, însă vor urca până la 32°C în 17 august. Ulterior, răcirea va aduce valori de 28°C. Minimele vor coborî până la 13 – 14°C, apoi vor crește la 16°C. Ploile pot apărea în a doua săptămână.

Dobrogea va înregistra maxime între 29 și 32°C pe tot parcursul intervalului, cu mici variații de la o zi la alta. Minimele se vor menține între 18 și 20°C, iar precipitațiile vor fi rare.

Muntenia va resimți canicula în primele zile, cu maxime de 35°C, urmate de o ușoară scădere spre 31 – 32°C pe 12 august, apoi o revenire spre 33 – 35°C. Nopțile vor fi calde, cu 16 – 19°C.

Oltenia va începe intervalul cu temperaturi extreme, în jurul a 39°C, scăzând pe 12 august la 32 – 33°C. Ulterior, maximele vor urca din nou spre 34 – 35°C. Minimele vor fi între 18 și 20°C, iar ploile vor lipsi.

Zonele montane vor avea maxime între 21 și 24°C până pe 17 august, apoi valorile vor scădea spre 19 – 20°C. Minimele se vor situa între 10 și 15°C. Aversele vor fi mai probabile la începutul intervalului și din nou în a doua săptămână.

Specialiștii ANM avertizează că, deși răcirea din a doua parte a lunii august va aduce o ușurare pentru cei afectați de temperaturile extreme, diferența nu va fi spectaculoasă în toate regiunile. Totuși, nopțile mai răcoroase și maximele sub pragul de caniculă vor marca tranziția spre un final de vară mai blând.