Canicula revine de astăzi în România, cu 35°C. Cum va fi vremea până la mijlocul lui septembrie

SURSA FOTO: Dreamstime

România intră marți sub atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță maxime de până la 35 de grade Celsius în sud și est, inclusiv în București, cu indice temperatură-umezeală la prag critic. De la începutul lunii septembrie și până pe 14, regimul termic se va menține ridicat, însă probabilitatea de ploi crește semnificativ după 3 septembrie.