Care sunt zonele vizate de Codul galben
Marți, 2 septembrie, între orele 12:00–21:00, temperaturi ridicate și disconfort termic vor fi în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală.
Județele vizate sunt: Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați și municipiul București, iar parțial Vrancea, Buzău, Tulcea și Constanța.
Temperaturile maxime vor fi între 33 și 35°C, cu ITU local la 80 de unități.
În Capitală, maxima va ajunge la 35°C, cu disconfort termic accentuat. ITU va atinge pragul critic, iar cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat.
Prognoza detaliată pe regiuni în perioada 1–14 septembrie 2025
Banat:
-
1 septembrie: maxime în jur de 29°C.
-
2 septembrie: creștere bruscă a temperaturilor până la 34°C.
-
3–4 septembrie: temperaturile scad ușor la 31°C.
-
5–11 septembrie: medie a maximelor de 32°C.
-
12–14 septembrie: valori în jur de 30°C.
Minime: 15°C la începutul intervalului, 17°C pe 3 septembrie, apoi tendința este de scădere până la 14°C.
Ploi: mai frecvente între 3–7 septembrie, cu cantități mai însemnate pe 3 septembrie.
Crișana:
-
Prima zi: maxime de 27°C.
-
2 septembrie: creștere la 30–32°C.
-
Restul perioadei: valori similare, ușoară scădere la final.
Minime: 15–17°C în prima săptămână, apoi în jur de 14°C.
Ploi: mai frecvente între 3–7 septembrie, cu episoade mai intense în jurul datei de 3.
Transilvania:
-
1 septembrie: 25°C.
-
2–3 septembrie: urcare până la 31°C.
-
4 septembrie: scădere la 29°C, menținere încă 2 zile.
-
A doua săptămână: maxime de 27°C.
Minime: 13–14°C în prima săptămână, apoi scădere treptată spre 11°C la final.
Ploi: mai ales la începutul primei săptămâni.
Maramureș:
-
Primele 3 zile: creștere de la 27 la 31°C.
-
Din 5 septembrie: scădere treptată, până la 27°C la final.
Minime: 15°C în prima săptămână, scădere spre 12°C la sfârșitul intervalului.
Ploi: mai frecvente între 3–7 septembrie.
Moldova:
-
1 septembrie: medie 29°C.
-
2–3 septembrie: urcare la 32–33°C.
-
Final de interval: valori spre 28°C.
Minime: 15–17°C în prima săptămână, apoi 14°C.
Ploi: probabilitate mai mare la începutul intervalului.
Dobrogea:
-
1–3 septembrie: urcare de la 30°C la 33°C.
-
Din 4 septembrie: scădere spre 29°C.
Minime: 19°C la început, apoi 17°C spre final.
Ploi: scurte, doar la începutul perioadei.
Muntenia:
-
1 septembrie: 30°C.
-
2–3 septembrie: maxime de 34–35°C.
-
După 4 septembrie: valori în jur de 30°C, menținute până la final.
Minime: 16–18°C în perioada 1–4 septembrie, apoi 15°C.
Ploi: de scurtă durată la începutul intervalului.
Oltenia:
-
1 septembrie: 30°C.
-
3 septembrie: urcare spre 34°C.
-
Restul perioadei: 31°C mediu.
Minime: 14–16°C.
Ploi: mai probabile la începutul intervalului.
Zonele montane:
-
1–3 septembrie: creștere de la 17–18°C la 22–23°C.
-
4–14 septembrie: maxime de 17–18°C.
Minime: 9°C pe 1 septembrie, apoi 12–13°C în 3 septembrie, scădere spre 8°C la final.
Ploi: posibile la începutul perioadei și din nou după 4 septembrie.