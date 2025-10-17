Compania ArcelorMittal a anunțat oficial, vineri, că va opri definitiv producția la fabrica din Hunedoara, decizia fiind una finală, după mai multe săptămâni de analiză.

Combinatul, care produce corniere și profile comerciale pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, și-a suspendat activitatea pe 5 septembrie, în urma unei perioade prelungite de dificultăți economice.

Conform comunicatului transmis de companie, după anunțul privind închiderea, două entități — ArcelorMittal Kryvyi Rih din Ucraina și un potențial cumpărător extern — și-ar fi manifestat interesul pentru achiziționarea fabricii.

Reprezentanții ArcelorMittal au precizat că au avut mai multe discuții cu aceste companii și că a fost analizată posibilitatea unui nou model de afaceri, bazat pe furnizarea de oțel semifabricat din Ucraina către Hunedoara.

În urma unei evaluări detaliate, conducerea ArcelorMittal a ajuns la concluzia că această soluție nu ar permite reluarea activității în mod sustenabil și profitabil. Compania a transmis că repornirea operațiunilor fără o justificare financiară solidă ar fi o decizie iresponsabilă față de angajați și partenerii implicați.

„În urma anunţului de închidere, ArcelorMittal Kryvyi Rih din Ucraina şi un potenţial cumpărător extern şi-au exprimat interesul pentru achiziţionarea fabricii din Hunedoara. ArcelorMittal a avut mai multe interacţiuni cu aceste companii. Drept urmare, a fost evaluat în profunzime un nou model de afaceri bazat pe fluxul de oţel semifabricat de la ArcelorMittal Kryvyi Rih la Hunedoara, care să permită reluarea operaţiunilor de laminare. După o analiză atentă efectuată în ultimele săptămâni, conducerea a ajuns la concluzia că această propunere nu ar permite ArcelorMittal Hunedoara să producă în mod sustenabil şi profitabil. Reluarea operaţiunilor fără o justificare financiară garantată ar fi iresponsabilă faţă de angajaţi şi părţile interesate”, au transmis reprezentanții ArcelorMittal.

ArcelorMittal a explicat că fundamentele economice rămân nefavorabile, menționând în special prețurile ridicate la energia electrică și competiția crescută din partea importurilor la prețuri reduse din afara Uniunii Europene. Conducerea a subliniat că aceste condiții fac imposibilă funcționarea rentabilă a combinatului din Hunedoara.

Sanjay Samaddar, CEO al ArcelorMittal Europe – Produse Lungi, a afirmat că perioada actuală este extrem de dificilă pentru angajații fabricii și pentru toți cei conectați economic la activitatea acesteia.

El a precizat că, deși compania a analizat serios alternativele la închidere, perspectivele economice pentru Hunedoara sunt prea slabe pentru a justifica noi investiții. Oficialul a adăugat că prioritatea companiei este acum sprijinirea angajaților și a contractorilor în procesul de tranziție.

„Sunt vremuri dificile pentru angajaţii ArcelorMittal Hunedoara şi pentru numeroasele persoane şi companii din regiune conectate la fabrica noastră. Deşi am analizat cu seriozitate şi amănunţit potenţialele alternative la închidere, perspectivele pentru ArcelorMittal Hunedoara sunt prea firave pentru a fi considerat un model de afaceri în care să se poată justifica investiţiile ulterioare. Ne concentrăm acum pe sprijinirea tuturor angajaţilor şi contractorilor în această perioadă”, a declarat Sanjay Samaddar.

Pentru a reduce impactul social al deciziei, ArcelorMittal a anunțat un pachet îmbunătățit de plecări voluntare, destinat salariaților cu contracte pe durată nedeterminată, precum și compensații pentru o parte dintre angajații cu contracte temporare.

Totodată, compania „îşi menţine angajamentul de a sprijini toţi angajaţii pe parcursul acestei tranziţii”.

Anterior acestui anunț, președintele Sindicatului „Siderurgistul”, Mircea Bordean, declarase că toți cei 470 de angajați urmau să fie rechemați la muncă începând cu 1 noiembrie, pe fondul unor discuții privind posibilitatea repornirii liniei de laminare cu oțel adus din Ucraina.

El precizase că salariații se aflau temporar în șomaj tehnic, fiind plătiți cu 75% din salariu, iar programul de plecări voluntare fusese suspendat.

Tot Bordean estimase atunci că reluarea activității urma să depindă de costurile energiei și ale materiei prime, menționând că repornirea oțelăriei electrice ar fi avut loc doar dacă prețurile ar fi permis o producție rentabilă.