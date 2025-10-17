Premierul Ungariei, Viktor Orbán, se pregătește pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, anunțând că va avea vineri o discuție cu liderul de la Kremlin.

Într-o convorbire telefonică purtată joi, Donald Trump și Vladimir Putin au convenit să se întâlnească ulterior în Budapesta, stabilind astfel un punct de întâlnire între liderul american și cel rus.

Între timp, prim-ministrul Ungariei a demarat pregătirile pentru eveniment, subliniind că Ungaria reprezintă un cadru favorabil pentru discuțiile dintre liderii internaționali, pe motiv că promovează stabilitatea și pacea.

„Ungaria este aproape singura ţară pro-pace: timp de trei ani a susţinut în mod constant, deschis, puternic şi activ pacea”, a declarat Orban.

Viktor Orbán, cunoscut ca susținător al lui Trump, a afirmat că întâlnirea dintre cei doi lideri va avea ca temă principală pacea și că un eventual acord ar putea deschide calea pentru o creștere economică semnificativă, atât în Ungaria, cât și pe continentul european.

Orbán a menționat că reuniunea ar putea fi programată în decursul următoarelor două săptămâni, cu condiția ca miniștrii de externe ai Statelor Unite și Rusiei să rezolve problemele restante în cadrul discuțiilor planificate pentru săptămâna viitoare.

„Aseară am dat ordin să se înfiinţeze un comitet de organizare, am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”, a spus el.

Premierul apreciază Budapesta drept locul ideal pentru desfășurarea acestei întâlniri.

Orbán a subliniat că experiența sa îndelungată în funcție și relațiile extinse pe care le-a cultivat îi oferă un avantaj, fiind bine cunoscut și având o bună cunoaștere a actorilor politici implicați.

În ajunul convorbirii cu președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exprimat joi optimismul că progresul în negocierile de pace din Orientul Mijlociu ar putea contribui la găsirea unei soluții pentru conflictul din Ucraina.

„Avem o întâlnire planificată cu preşedintele Trump mâine (vineri) şi ne bazăm pe impulsul de a reduce terorismul şi războiul, care a funcţionat în Orientul Mijlociu, pentru a contribui şi la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe reţelele sociale. „Limbajul forţei şi al dreptăţii va funcţiona cu siguranţă şi în cazul Rusiei. Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”, a subliniat liderul ucrainean.

Zelenski nu a făcut referire explicită la inițiativa lui Trump de a relua discuțiile directe cu președintele rus Vladimir Putin, plan prezentat joi, imediat după convorbirea telefonică dintre cei doi lideri.

În schimb, Zelenski a remarcat că „în urma semnalelor privind rachetele Tomahawk, Moscova pare să accelereze reluarea negocierilor”.

„Nu trebuie să existe altă variantă decât pacea şi securitatea garantată în mod fiabil – şi este esenţial să protejăm oamenii de loviturile şi atacurile ruseşti cât mai curând posibil. Mulţumesc tuturor celor care ajută!”, și-a încheiat mesajul preşedintele ucrainean.

Zelenski a declarat că vizita sa în Statele Unite va include discuții cu lideri din industria apărării, producători de armament capabil să întărească securitatea Ucrainei, inclusiv sisteme de apărare aeriană menite să protejeze infrastructura energetică a țării.