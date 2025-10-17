Adrian Năstase a transmis că înmormântarea va avea loc joi, 17 octombrie, și a descris-o pe sora sa ca fiind un sprijin constant în momentele dificile din viață. El a spus că Dana Barb a suferit mult, atât din cauza problemelor de sănătate, cât și în perioada în care el s-a confruntat cu anchetele și condamnările din dosarele sale.

Fostul premier a precizat că fiica Danei Barb, Anda, i-a fost alături până în ultimele clipe de viață.

Năstase a spus că sora sa a fost un om puternic, care i-a oferit mereu echilibru și sfaturi importante după moartea părinților lor.

„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor si a închisorilor. A îndurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături. Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin si un sfătuitor, mai ales după moartea părinților”, a transmis Năstase într-o postare pe blogul său.

El a adăugat că își ia rămas-bun de la sora sa cu durere și recunoștință, exprimând speranța că Dumnezeu îi va aduce liniște.

„O înmormântam astăzi cu un gând de suferință și de iubire, cu speranța că Dumnezeu îi va închide rănile și o va odihni!”, a mai spus fostul premier.

În mesajul publicat, Adrian Năstase a menționat că a adăugat două fotografii – una din copilăria lor și alta alături de fiica Danei Barb, Anda – ca un ultim omagiu pentru sora sa.

Fostul premier a spus că pierderea Danei Barb lasă un gol adânc în familie și că legătura lor a fost una profundă și plină de respect.