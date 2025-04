În opinia sa, defectele care i-au fost reproșate acestuia în campanie se vor estompa după scrutin, iar Ponta va identifica soluții de coabitare cu un guvern responsabil. Totodată, Năstase a subliniat că, după încheierea alegerilor, atât PSD, cât și PNL, vor trebui să treacă printr-un proces de refondare pentru a-și regăsi consistența politică.

”Eu am o problemă în a decide dacă să votez, consecvent, cu candidatul PSD, aşa cum am făcut de-a lungul anilor sau să merg pe o altă variantă. Din păcate, slăbiciunile succesive ale PSD au dus la rezultatele de acum în care, practic, partidul nu mai are propriul său candidat iar candidatul comun se bate să obţină jumătate din voturile însumate ale PSD, PNL şi UDMR. Imi este clar că, după alegeri, PSD, la fel ca şi PNL, va avea nevoie de o refondare. Până atunci îmi voi menţine punctul de vedere conform căruia, în noua dezordine internaţională, de după alegerile americane, profilul lui Victor Ponta este cel mai potrivit pentru postul de președinte. Sper ca defectele sale să se estompeze după alegeri şi să găsească formule de coabitare cu un guvern responsabil”, scrie fostul premier.