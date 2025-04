Jurnalistul Adrian Artene a inaugurat o serie specială de episoade în cadrul podcastului său, ”Altceva”, dedicată candidaților la alegerile prezidențiale. Invitatul acestei săptămâni: Victor Ponta, fost prim-ministru și o figură marcantă a scenei politice din România.

Întâlnirea nu a avut ca punct central planurile de guvernare sau strategiile de campanie. În schimb, jurnalistul a preferat să deschidă o ușă către amintiri, identitate și momente personale care au conturat omul din spatele politicianului.

Încă de la început, gazda a propus o ruptură de la obișnuita retorică electorală:

Victor Ponta a răspuns sincer, ducându-și ascultătorii într-un colț al țării care i-a marcat copilăria: Pârtești de Sus, sat din județul Suceava.

Aici, într-o lume încă neatinsă de colectivizare, unde oamenii își lucrau pământurile și trăiau din roadele proprii, tânărul Victor Ponta descoperea prietenia, libertatea și simplitatea rurală.

A fost un loc unde, spune el, „era mâncare”, dar mai ales era tihnă. Întâlnirea cu natura și traiul de la țară i-au oferit primele lecții importante despre viață.

După acea etapă liniștită, adolescența lui Ponta a fost dominată de sport. Fără să ezite, mărturisește că a devenit “dependent” de mișcare fizică – un obicei care l-a însoțit întreaga viață. Este una dintre puținele constante personale pe care le recunoaște fără ocolișuri.

Victor Ponta a ocupat funcția de prim-ministru între 2012 și 2015, după ce a fost adus în prim-planul politicii de către Adrian Năstase, în 2001. A urmat o ascensiune rapidă: șef al Corpului de Control, deputat de Gorj, lider al PSD, iar mai târziu co-fondator al partidului PRO România.

În 2014, s-a apropiat de cea mai înaltă funcție în stat, câștigând primul tur al alegerilor prezidențiale. Chiar dacă nu a ajuns președinte atunci, ambiția politică a rămas o parte definitorie din identitatea sa.

Într-o perioadă în care majoritatea tinerilor se concentrau pe examene și distracție, Victor Ponta jongla între facultate, sport și mici afaceri. Printre episoadele memorabile se numără cele șase luni petrecute în Franța, unde a lucrat într-un fast-food.

În țară, pe lângă studii, colabora cu prieteni implicați în comerț, făcând livrări cu duba prin toată țara. Activ, implicat, dar și atent cu banii, Ponta a fost departe de imaginea studentului întreținut de familie.

”Nu, am și lucrat. De exemplu, aveam prieteni buni care vindeau haine în toată țara și eu umblam cu duba și alimentam sau luam. Am avut perioada de Franța de 6 luni în care am lucrat la fast-food. Mi-am pus niște bănuți deoparte, 1000 dolari pe lună. Și acum sunt buni. Dar în România, în perioada aia, erai efectiv bogat. Am avut timp și de școală, și de baschet și de distracție”.