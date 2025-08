Țările care consumă cea mai puțină carne. O treime din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră provine din sistemele alimentare, carnea – în special carnea de vită – fiind cel mai mare factor. Experții au avertizat că, dacă nu se va reduce consumul global de carne, planeta va fi nelocuibilă pentru oameni și unele animale, scrie Sentientmedia.

„Schimbarea comportamentelor este foarte dificilă”, declară Ty Beal, specialist în nutriție globală la Alianța Globală pentru Îmbunătățirea Nutriției.

Cu toate acestea, unele țări au contracarat tendința consumului excesiv de carne. Înțelegerea acestor modele globale nu este doar o chestiune de curiozitate, ci o potențială foaie de parcurs pentru schimbare, susține publicația.

Toate cifrele următoare sunt oferite de organizația non-profit de analiză a datelor Our World in Data, care și-a obținut cifrele de la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Rata medie de consum de carne pentru întreaga lume este de 64,1 kg pe persoană pe an.

Țările care consumă cea mai mică cantitate de carne anual, raportată la populație, sunt măsurate în kilograme pe persoană:

Burundi (5,5 kg)

Etiopia (6.9 kg)

Afganistan (7,2 kg)

Republica Democrată Congo (7,6 kg)

Madagascar (8.9 kg)

Niger (9.7 kg)

Rwanda (11,6 kg)

Somalia (12,7 kg)

Lesotho (13,6 kg)

Kenya (13,9 kg)

La nivel național, unul dintre cei mai importanți factori predictivi ai consumului de carne este venitul. Nu este deloc o coincidență faptul că țările cu cele mai mici rate de consum de carne au, toate ,PIB-uri relativ scăzute; în general, cu cât o țară este mai bogată, cu atât locuitorii săi consumă mai multă carne.

Conform datelor ONU, țările cu venituri mici consumă în medie 15 kg de carne pe persoană anual, urmate de țările cu venituri medii-inferioare (25 kg ), țările cu venituri medii-superioare (91 kg) și, în final, țările cu venituri mari (114 kg).

Acest lucru se datorează în principal prețului; pe lângă faptul că, în general, carnea tinde să fie mai scumpă decât legumele, produsele de origine animală sunt cu aproximativ 60% mai scumpe în țările cu venituri mici decât în țările cu venituri mari, în mare parte din cauza diferențelor dintre metodele de producție.

În țările cu venituri mari, carnea este produsă în mare parte în ferme industriale. Deși fermele industriale au multe dezavantaje pentru mediu și animale, sunt extrem de eficiente și pot produce o cantitate relativ mare de carne cu costuri de producție și utilizare a terenurilor relativ scăzute.

În schimb, țările cu venituri mici sunt mai predispuse să-și producă carnea prin agricultură extensivă. Aceasta este asemănătoare cu agricultura tradițională și produce randamente mai mici decât fermele industriale, ceea ce duce la o carne mai scumpă.

Deși consumul de carne crește în general odată cu nivelul venitului, acesta adesea stagnează sau chiar scade ușor odată ce veniturile cresc până la un anumit punct. De exemplu, Irlanda, Luxemburg și Qatar au unele dintre cele mai mari PIB-uri pe cap de locuitor din lume, însă ratele lor de consum al cărnii sunt mai mici decât cele din Argentina, Spania, Israel și alte țări mai puțin bogate.

Un alt factor determinant important îl reprezintă atitudinile religioase și culturale ale unei țări. India și Statele Unite sunt două exemple bune în acest sens.

Deși este cea mai populată țară din lume, India are a 12-a cea mai mică rată de consum de carne, de doar 16,5 kg pe persoană. Acest lucru se datorează, parțial, faptului că țara are un PIB relativ scăzut, dar asta nu explică în întregime acest lucru; o serie de țări cu PIB-uri chiar mai mici decât India au rate de consum de carne mult mai mari, cum ar fi Uzbekistan, Papua Noua Guinee și Myanmar.