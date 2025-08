Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că România trebuie neapărat să rezolve problema legată de jalonul 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acest jalon se referă la faptul că șefii din companiile de stat din energie trebuie aleși prin proceduri corecte și pe bază de competență. Ivan a spus că statul nu își permite să piardă cele 240 de milioane de euro legate de acest obiectiv.

El a recunoscut că a primit unele sugestii sau sfaturi în legătură cu anumite numiri, dar a ținut să precizeze că nimeni nu i-a cerut direct sau insistent să pună pe cineva anume într-o funcție. A spus că până acum nu i-a cerut nimeni explicit ca o persoană sau alta să ajungă într-un consiliu de administrație sau de supraveghere.

Ministrul a mai explicat că Ministerul Energiei este implicat în a treia cerere de plată din PNRR, care nu a fost aprobată complet de Comisia Europeană. România mai are de primit în jur de 240 de milioane de euro, dar ca să obțină acești bani, trebuie să refacă modul în care sunt aleși unii membri din conducerea companiilor de stat.

El a spus că în scurtul timp de când e în funcție a reluat aceste proceduri, de data aceasta ținând cont de lege și adăugând criterii de performanță mai clare. A spus că s-a inspirat din regulile de la Bursa de Valori București și din ce se face în țări ca Franța și Polonia, și că a actualizat criteriile astfel încât să fie mai riguroase.

„Vă amintesc că Ministerul Energiei este implicat în acea cerere de plată numărul 3, care nu a fost acceptată integral de Comisia Europeană şi mai avem de deblocat un rest de aproximativ 240 de milioane de euro pentru a îndeplini jalonul 121, prin care mai multe posturi de membri în Consiliile de administraţie, supraveghere sau directorat trebuie să fie refăcute procedurile.

Ce am făcut în această perioadă foarte scurtă? Am relansat procedurile într-o formulă care să fie în acord cu legislaţia, am adus criterii de performanţă suplimentare. După ce am lucrat şi m-am inspirat de la cei de la Bursa de Valori Bucureşti, criteriile pe la care sunt evaluaţi cei din structurile de conducere a companiilor listate plus a celor din Franţa şi Polonia, am văzut ce au acolo şi am actualizat şi am pus criterii mai complexe”, a afirmat ministrul Energiei într-o emisiune TV.