Actorul de revistă Jean Paler a vorbit despre experiențele sale din perioada comunistă, când umorul era strict cenzurat. Invitat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 15 martie, acesta a dezvăluit cum i-au fost restricționate textele și cum a găsit metode de a păstra esența mesajelor sale.

În anii ’70-’80, Jean Paler scria scenarii pentru Brigada Artistică, regiza spectacole și obținuse statutul de actor liber profesionist. Însă fiecare text trebuia aprobat de sindicat și de secretarul de partid.

„În anii ’70-’80, scriați texte pentru Brigada Artistică, regizați spectacole, ca să mai primiți un bănuț în plus. Atunci obțineați și atestatul de actor liber profesionist și de prezentator de spectacole. Ați făcut și un curs de trei ani de instructori de brigăzi artistice?, ca să puteți să instruiți trupele de actori amatori, dar – spuneați dumneavoastră – «cu satira nu era de joacă, însă, la vremea aceea. Toate textele mele treceau mai întâi prin sindicat, pe la secretarul de partid»”, a mărturisit el, potrivit Gândul.ro .

O bună parte dintre glumele sale erau înlăturate, mai ales cele care reușeau să provoace reacții intense din partea publicului. Elementul-cheie al umorului, acel punct culminant ce stârnea râsul colectiv, era adesea eliminat. Deși această situație îi provoca frustrări frecvente, nu avea altă opțiune decât să accepte.

Pentru a-și proteja umorul, Jean Paler a recurs la o soluție ingenioasă: modifica textele aprobate în timpul spectacolelor.

„A fost o perioadă de timp în care chiar am suferit, pentru că anumite poante chiar erau de bun simț, faine. Finalul de poantă, noi o numim capsă, adică atunci când ai dat finalul… să explodeze sala în râs. Exact unde erau poante mai multe, exact pe alea mi le scoteau. Am ajuns să mă supăr de multe ori și, într-un final, am zis: «Nu-mi fac decât rău, pot decât să schimb eu sistemul. Îl scriu într-un fel și-l joc pe scenă altfel. Îl scriu într-un fel, îl joc pe cele după cum l-am scris de fapt și de drept. Pentru că el, ăla care îmi aproba… ei, comisia respectivă, începând de la șeful sindicatelor, șeful de partid, toți, toată pleiada asta nu erau în sală, la concursuri, la spectacole. Și îi învățam pe cei cu care lucram îi învățam, le dictam, textul ăla real”