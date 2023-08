Veste tristă despre Jean Paler! Actorul este internat la Terapie Intensivă la Spitalul din Ploiești, după cum a confirmat chiar el. Unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, Jean Paler a reușit mereu să aducă spectatorilor săi un zâmbet pe buze, însă de mai mulți ani se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

În anul 2012, a suferit un infarct major. A fost operat de urgență și i s-au montat trei stenturi. Cu toate acestea, a reușit să revină pe scenă, chiar dacă nu la fel de des ca înainte. Și chiar când fanii săi credeau că se simte mai bine, comediantul a ajuns la Terapie Intensivă.

Jean Paler se află la secția Cardiologie la Spitalul din Ploiești. Actorul a spus că se simte rău de o săptămână. Va mai rămâne internat câteva zile, până își revine, însă din păcate, nu va mai fi niciodată foarte bine.

„De 7, 8 zile mi-e foarte rău. Am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul în care locuiesc. Acum sunt la spitalul din Ploiești, pe perfuzii, la Terapie Intensivă. Mi s-a făcut rău pe scenă. Eram pe litoral, acolo am avut primele stări de rău, apoi am tot umblat prin medici.

Mai trebuie să stau internat până mă mai pun pe picioare, dar foarte bine nu voi mai fi niciodată. Am și stenturi la inimă, după infarctul suferit în urmă cu mai mulți ani.

Le mulțumesc medicilor că mi-au salvat viața. Păcat că a trebuit să întrerup spectacolele de pe litoral. Mai aveam vreo șase, la teatrele de vară”, a declarat comediantul pentru Playtech.