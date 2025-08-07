Conform noilor reglementări aplicate începând cu luna august 2025, statul reține contribuția de 10% pentru sănătate din toate pensiile acordate pe legi speciale, fără să țină cont de valoarea acestora.

Astfel, pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei — care ar fi fost, în mod normal, scutiți dacă ar fi avut pensii contributive — sunt afectați dacă pensia lor este obținută în baza unei legi speciale.

Un exemplu este cazul unui pensionar cu o pensie de 675 de lei, urmaș al unui prizonier de război. Acestuia i s-au reținut 68 de lei pentru CASS, rămânând cu 607 lei, potrivit relatărilor din Newsweek.

Este important de precizat că pensia contributivă este scutită de reținerea CASS dacă este sub pragul de 3.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Cu toate acestea, cei care au beneficiat de legi speciale nu sunt exceptați de la plată, indiferent de sumă.

În cazul unui pensionar cu o pensie de 1.637 de lei obținută tot în baza unei legi speciale, s-a reținut suma de 164 de lei pentru contribuția la sănătate, în concordanță cu aplicarea procentului de 10% din brut.

La nivel local, Casa Județeană de Pensii Buzău a anunțat că numai în luna august, valoarea totală a contribuțiilor CASS reținute din pensiile care depășesc pragul legal de 3.000 de lei s-a ridicat la peste 5 milioane de lei.

Cea mai mare sumă reținută pentru o singură pensie a fost de 4.000 lei, în timp ce cea mai mică a fost de 1 leu. Aceste sume includ atât pensiile contributive peste prag, cât și pensiile speciale, cărora li se aplică regula de 10% indiferent de valoare.

În paralel, procesul de recalculare a pensiilor (așa-numita „mică recalculare”) este încă în derulare, ceea ce contribuie la neclaritatea situației pentru pensionari.

Potrivit Casei de Pensii Buzău, până la începutul lunii august au fost soluționate doar 480 de dosare, iar aplicația informatică necesară recalculării funcționează etapizat, în funcție de tipul pensiei și data stabilirii drepturilor.