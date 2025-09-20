Regulă pentru pensionari. Pensions UK își propune să ajute oamenii să își folosească stilul de viață actual și costul vieții ca ghid pentru sumele de bani de care ar putea avea nevoie în viitor.

Astfel, se actualizează periodic standardele de viață, stabilindu-le la „minim”, care acoperă nevoile de bază ale pensionarilor, cu o sumă de bani pentru distracție; „moderat”, oferind oamenilor mai multă siguranță financiară și flexibilitate și „confortabil”, cu mai multă libertate financiară, scrie Yahoo.com.

Standardul minim permite o vacanță de o săptămână în Regatul Unit; standardul moderat permite unei persoane să aibă o vacanță all-inclusive de două săptămâni în Marea Mediterană și un weekend prelungit în afara perioadei de vârf în Regatul Unit.

O persoană cu un stil de viață confortabil și-ar putea permite o vacanță de două săptămâni la un hotel de patru stele la Marea Mediterană și trei weekenduri prelungite în Regatul Unit.

„Pensionarea nu înseamnă economisire sau risipă. Este vorba despre a trăi cu demnitate și a păstra stilul de viață după ce ai muncit din greu. Știm că mulți oameni se confruntă cu alegeri dificile din cauza creșterii costurilor, atât înainte, cât și în timpul pensionării. De aceea, standardele de viață la pensionare reflectă ceea ce oamenii consideră realist și semnificativ, oferind opțiuni, oportunități și siguranță la fiecare nivel”, a declarat Cali Sullivan, responsabil de proiectul standardelor de trai la pensionare de la Pensions UK.

Cercetările arată că vacanțele sunt considerate esențiale pentru o pensionare bună: este vorba de timp pentru relaxare și experiențe noi.

Ea a spus că pentru pensionarii care au un nivel de trai minim, „o săptămână petrecută în Regatul Unit se încadrează în costurile bugetate, cu destinații atrăgătoare din care puteți alege – fie că este vorba de coasta statului Devon, dealurile din Yorkshire, lacurile și văile din Scoția sau farmecul statului Norfolk sau al Țării Galilor.

Datorită pensiei complete de stat și beneficiilor înscrierii automate la o pensie la locul de muncă, atingerea acestui nivel este foarte ușor de realizat, consideră experta.

Ea a spus că, la un standard moderat: „Orizonturile de călătorie se pot extinde. Imaginează-ți două săptămâni la soare în Tenerife, Mallorca, Turcia, Rhodos sau Spania, all inclusive. De asemenea, te poți aștepta la o escapadă de trei nopți la Bath, York, Glasgow, Manchester sau Cambridge”.

„Nu există o abordare universală. Unii oameni preferă excursii mai scurte”, adaugă ea.

Ea i-a sfătuit pe oameni să își analizeze cu atenție situația.

„Gândiți-vă cum doriți să arate pensionarea, de unde porniți astăzi și ce ar trebui să faceți pentru a ajunge acolo. Acordându-vă timp acum pentru a înțelege economiile, profitând la maximum de contribuțiile angajatorului și planificându-vă stilul de viață dorit, vă puteți oferi cea mai bună șansă de a vă bucura de tipul de pensie care vi se potrivește, cu excursiile, răsfățul și libertatea pentru care ați muncit din greu”, afirmă ea.

Iată veniturile anuale necesare pentru standardele de viață la pensionare ale Pensions UK. Acestea iau în calcul o gospodărie de o singură persoană, respectiv un cuplu.

Minim, 13.400 GBP (lire sterline) / 21.600 GBP

Moderat, 31.700 GBP / 43.900 GBP

Confortabil, 43.900 GBP / 60.600 GBP