Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale de la stat, ci vor fi sprijiniți să își găsească un loc de muncă. Măsura a fost anunțată de premierul Viktor Orban în cadrul unui interviu acordat postului public de radio Kossuth, potrivit publicației Hirado.

Aflat la conducerea guvernului de la Budapesta din 2010 și în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 2026, Orban a declarat că „nu pot fi pierdute” aceste alegeri și a prezentat schimbarea politicii sociale ca pe un rezultat al unui acord cu comunitățile de etnie romă.

„După ce s-a ajuns la un acord cu comunităţile de etnie romă, conform căruia romii nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de guvern prin muncă, foarte mulţi dintre ei şi-au găsit de lucru, în special în sectorul construcţiilor”, a declarat Orban. În aceste condiții, industria construcţiilor din Ungaria dispune acum de capacitatea necesară pentru expansiune, iar asta duce la o „dezvoltare echilibrată și armonioasă”, a afirmat Viktor Orban.

Potrivit acestuia, programul a contribuit la consolidarea industriei construcțiilor, sector care are acum „capacitatea necesară pentru expansiune” și sprijină o „dezvoltare echilibrată și armonioasă” a pieței imobiliare.

Declarațiile premierului au fost făcute în contextul în care executivul de la Budapesta promovează un credit ipotecar cu dobândă fixă de 3% pe o perioadă de 25 de ani, subvenționat de stat, destinat cumpărării primei locuințe.

„Împrumutul cu o perioadă de rambursare de 25 de ani şi cu dobândă fixă de 3% până la sfârşitul perioadei de rambursare este deosebit de avantajos pentru cei care doresc să-şi cumpere prima locuinţă. Toată lumea poate beneficia de creditul subvenţionat, nu este necesar să aibă copii, nu contează dacă locuieşte la sat sau la oraş, totodată există posibilitatea de a combina creditul cu alte forme de sprijin familial şi alte tipuri de credite, pentru a obţine sume şi mai mari subvenţionate de stat”, a afirmat Orban.

El a precizat că măsura ar urma să ducă la construirea „mult mai multor case şi apartamente decât înainte”, însă a atras atenția că fondurile nu pot fi folosite pentru achiziționarea de locuințe de lux. În acest sens, legislația prevede că prețul unei locuințe cumpărate prin acest program nu poate depăși 100 de milioane de forinți (circa 251.700 euro), iar în cazul unei case limita este de 150 de milioane de forinți (aproximativ 377.600 euro). De asemenea, prețul pe metru pătrat, atât pentru locuințele noi, cât și pentru cele de mâna a doua, nu poate fi mai mare de 1,5 milioane de forinți (aproximativ 3.770 euro).

Premierul a corelat măsura privind sprijinul pentru angajarea romilor cu dinamica pozitivă din construcții, subliniind că forța de muncă nou integrată în sector contribuie direct la realizarea obiectivelor din domeniul imobiliar. În opinia sa, acest model de politică socială – axat pe muncă în locul ajutoarelor – oferă beneficii atât comunităților vizate, cât și economiei în ansamblu.