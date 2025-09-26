Economistul Cristian Păun a afirmat că apa la 0,5 litri ar urma să aibă preț plafonat, de cel mult 3 lei, în special în aeroporturi, unde în prezent o sticlă la automat costă între 8 și 10 lei, iar în magazinele sau restaurantele din incintă ajunge la 15–20 de lei. El a adăugat că măsura este asociată de către politicienii din USR cu o „luptă” împotriva inflației, asemănătoare cu cea a social-democraților.

Economistul a explicat că prețul este influențat de mai mulți factori, iar în cazul aeroporturilor taxele au un rol esențial. În opinia sa, plafonarea prețului la apă, combinată cu majorarea taxelor pentru comercianți sau cu creșterea salariului minim, ar duce la dispariția sticlelor de 0,5 litri de la vânzare. Acestea ar fi înlocuite cu variante de 0,33 sau 0,6 litri, cu sucuri ori cu apă adusă din afara aeroportului, iar apa la 0,33 litri ar ajunge să coste cât cea la 0,5 litri, întrucât taxa de aeroport trebuie acoperită.

El a subliniat că economia funcționează simplu: dacă un comerciant stabilește un preț pe care piața nu îl acceptă, intră în faliment, fiind obligat să coopereze permanent cu clienții săi. În momentul în care consumatorul este dispus să plătească prețul cerut, acel preț este considerat corect. Potrivit lui, prețul apei în deșert nu poate fi plafonat, iar dacă prețurile sunt reduse sub nivelul costurilor, apa dispare imediat de pe piață. Taxele reprezintă elemente de cost esențiale, nu doar în aeroporturi.

Păun a criticat faptul că politicienii, deși ar avea puterea de a schimba fundamental administrația publică din România, aleg să se preocupe de plafonarea prețului apei într-un aeroport, ceea ce, în opinia lui, nu reprezintă o reformă reală și riscă să ducă la taxe mai mari.

„Să ai tu puterea și posibilitatea să schimbi fața României în bine pentru decenii și pe tine să te preocupe prețul apei plate într-un aeroport vai de el. Cum naiba? Să ai șansa să schimbi din temelii prin legi administrația publică centrală și locală și tu plafonezi prețuri! Asta e reforma ta! Păi cum naiba să nu ajungi la taxe mai mari cu astfel de politicieni… Să nu uitați să beți 2 litri de apă pe zi! Se pregătește o lege și pentru asta am înțeles…”, a scris economistul, joi, pe contul său de Facebook.

Mai mulți români au reacționat critic la postarea economistului. Unii au comparat situația din România cu cea din alte țări. Astfel, un comentator a arătat că „în Dubai, țară fără resurse de apă, o sticlă de 0,5 litri costă 1 leu, în timp ce la Cluj o sticlă de 0,75 litri ajunge la 17 lei”. Unii au amintit că, în Grecia, apa este deja plafonată și se găsește peste tot fără probleme, menționând că proiectul legislativ prevede obligativitatea comercianților de a asigura permanent disponibilitatea apei la preț reglementat.

Alții au susținut că soluția etică și decentă ar fi fost instalarea de cișmele cu apă potabilă, așa cum există în numeroase aeroporturi europene, unde oamenii își pot umple gratuit bidoanele. Totodată, au remarcat paradoxul că, deși România are numeroase izvoare naturale, prețurile apei în magazine sunt foarte ridicate.

În final, unii au afirmat că în Aeroportul Otopeni apa ar trebui oferită gratuit, mai ales că există afișe care avertizează că apa de la chiuvetă nu este potabilă – o situație considerată incredibilă pentru o țară europeană.