Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi seară, pe 25 septembrie, că a fost obținut acordul Comisiei Europene ca Autostrada Moldovei să fie finanțată integral prin granturi, ceea ce înseamnă că proiectul va beneficia exclusiv de fonduri nerambursabile.

Oficialul a subliniat că, inițial, la momentul conceperii PNRR, această autostradă era prevăzută să fie finanțată prin împrumuturi, iar timp de patru ani România nu reușise să obțină trecerea proiectului pe grant, deși solicitările către Bruxelles au fost repetate.

„La Ministerul Transporturilor am reuşit să convingem Comisia Europeană să trecem Autostrada Moldovei integral pe grant. Asta înseamnă fonduri nerambursabile. Nici la momentul concepţiei PNRR-ului această autostradă nu fusese pe grant, a fost pe împrumut. Nici de atunci până acum, în aceşti patru ani, deşi România a cerut în mod repetat Comisiei să avem autostrăzile pe grant, nu am reuşit această performanţă”, a declarat ministrul Finanțelor pentru Antena 3.

Întrebat dacă anul viitor se va putea circula de la Bacău până la București pe autostradă, Nazare a explicat că tronsoanele Focşani–Bacău și Bacău–Paşcani sunt integral finanţate din fonduri nerambursabile, ceea ce ar garanta finalizarea lor până în august anul viitor, odată cu închiderea PNRR.

Ministrul a mai precizat că toate proiectele de renovare gestionate de Ministerul Dezvoltării au fost incluse pe granturi. De asemenea, a menționat că din programul SAFE vor fi alocate fonduri pentru infrastructură, inclusiv pentru continuarea autostrăzilor A7 și A8.

Potrivit lui Alexandru Nazare, din cele 16 miliarde de euro alocate SAFE, circa 4,5 miliarde vor merge către dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei, ceea ce va contribui la stimularea creșterii economice în regiune.

„Focşani-Bacău, Bacău-Paşcani, integral este finanţată din fonduri nerambursabile şi prin acest lucru este garantată finanţarea până la finalizarea PNRR-ului în august anul viitor. (…) Dezvoltarea din zona Moldovei e foarte importantă şi dezvoltarea polului din jurul Iaşiului, pentru că acolo, să ştiţi, inclusiv în SAFE, asta e o altă negociere închisă, cei 16 miliarde pentru SAFE, care nu sunt toţi dedicaţi Apărării, sunt în jur de patru miliarde jumătate, care sunt dedicaţi tot pentru autostrada A7 şi A8. Practic se va continua PNRR cu bani din SAFE tot pe zona de infrastructură”, a mai spus Nazare.

Referindu-se la Autostrada Ploieşti-Buzău, ministrul a spus că cele două loturi aflate în execuție sunt realizate în proporție de peste 80% și trebuie finalizate din alte surse de finanțare, deoarece nu mai fac parte din PNRR.

Totodată, Nazare a anunțat că vicepreședintele Băncii Europene de Investiții va veni săptămâna viitoare în România pentru a semna un împrumut care va contribui la cofinanțarea autostrăzii Sibiu–Pitești.