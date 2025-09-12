Vineri seară, România a făcut un pas decisiv în procesul de modernizare economică. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) renegociat către Comisia Europeană. Urmează aprobarea formală din partea Comisiei și decizia finală a Consiliului ECOFIN.

Ministrul Dragoș Pîslaru a precizat, într-o postare pe Facebook, că vineri, la ora 21:30, România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. El a mulțumit colegilor săi din DGMRFSC pentru efortul excepțional depus în aceste zile, precum și colegilor din toate ministerele pentru transmiterea rapidă a planurilor sectoriale. De asemenea, Pîslaru și-a exprimat recunoștința față de ceilalți miniștri pentru implicare și față de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru întreaga susținere.

„Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale! Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere!”, a precizat ministrul Dragoș Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că implicarea sa în acest proces reprezintă o onoare și un pas esențial pentru modernizarea României.

Lista finală a proiectelor, publicată pe 14 august, arată ajustările importante: anumite proiecte pierd finanțare, altele sunt eliminate, iar anumite investiții trec de la împrumuturi la granturi, adică primesc fonduri europene nerambursabile.

Cea mai mare schimbare se înregistrează în sectorul infrastructurii: proiecte în valoare de 2,169 miliarde de euro pentru Autostrada Moldovei A7 au fost mutate pe componenta de grant, reducând astfel nevoia de finanțare prin împrumuturi.

În același timp, spitalele și infrastructura feroviară au înregistrat cele mai semnificative reduceri. Din bugetul inițial de 1,047 miliarde de euro al reformei „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (19 spitale)”, 259,8 milioane de euro vor fi transferate de la granturi la împrumuturi, iar restul suferă o reducere de 511 milioane de euro.

„Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare” avea o finanțare din granturi de 3,24 miliarde de euro, din care 1,36 miliarde de euro se taie, iar 1,87 miliarde de euro se mută pe împrumuturi.”

Lista completă poate fi vizualizată mai jos.

ANEXA-12