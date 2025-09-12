Guvernul a venit cu o măsură care ar putea transforma radical viața micilor producători din mediul rural. Conform noii legi, primăriile vor fi obligate să transmită lunar către ANAF informații detaliate despre tot ceea ce gospodăriile produc și vând – de la lapte, ouă și legume, până la conserve făcute acasă sau zacuscă preparată în cantități mici. Măsura, aflată acum în faza de trimitere către Parlament, a stârnit deja reacții mixte în rândul fermierilor.

Autoritățile susțin că scopul principal este să ofere o imagine clară și completă a producției rurale și să ajute la fundamentarea politicilor agricole. Oficial, nu este vorba de impozitare imediată, ci de colectarea de date care să permită dezvoltarea unor scheme de sprijin mai eficiente. În practică, raportarea ar urma să cuprindă detalii despre cantitățile produse, suprafețele cultivate și produsele scoase la vânzare, astfel încât statul să aibă o radiografie fidelă a agriculturii românești.

Criticii avertizează însă că micii fermieri riscă să fie sufocați de birocrație. Pentru cei care se bazează pe vânzarea unor cantități modeste de produse, obligațiile suplimentare ar putea fi greu de gestionat, iar teama unor viitoare taxe îi face reticenți. Pe de altă parte, susținătorii argumentează că raportarea ar putea fi în beneficiul gospodarilor, oferindu-le acces mai ușor la subvenții și finanțări europene, dar și protecție în fața importurilor masive.

În continuare, legea trebuie să treacă de votul Parlamentului și să fie promulgată de președinte. Dacă va fi aplicată, micii producători vor intra într-un sistem de transparență completă, iar statul va avea pentru prima dată un tablou detaliat al agriculturii de subzistență, sector care încă susține o parte semnificativă a economiei rurale.

Persoanele fizice care realizează venituri trebuie să depună anual Declarația Unică (formularul 212) la ANAF, cu excepția celor care beneficiază de venituri din salarii sau pensii, pentru care impozitul este reținut la sursă de angajator sau plătitorul de pensie.

Declarația Unică se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul fiscal anterior au realizat venituri din următoarele surse:

Activități independente (de exemplu, activități desfășurate în baza unui contract de muncă independent sau în cadrul unei asocieri)

Venituri din cedarea folosinței bunurilor (de exemplu, chirii)

Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Venituri din investiții (precum dividende, dobânzi, transferul titlurilor de valoare etc.)

Venituri din alte surse, cum ar fi premii și jocuri de noroc

De asemenea, persoanele care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cursul anului 2025 trebuie să depună această declarație.

Începând cu 1 septembrie 2025, persoanele fără venituri, aflate în întreținerea altei persoane, nu mai sunt asigurate la sănătate.