Update:

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a salutat alocarea de 16,7 miliarde de euro pentru România prin programul european SAFE.

„O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziţie prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană. Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziţii comune europene, ci şi către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi şi căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor şi echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”, scrie ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook.

Ionuţ Moşteanu a punctat că de aceste investiții va putea beneficia fiecare român și „sunt vitale pentru un stat aflat pe frontiera estică a NATO şi a Uniunii Europene”.

„Rusia lui Putin rămâne o amenințare directă, iar România are nevoie de infrastructură modernă și rezilientă. (…) România trebuie să profite de această oportunitate uriașă pentru a-și întări apărarea și pentru a-și moderniza infrastructura. Este un pas esențial pentru securitatea noastră și pentru viitorul european al regiunii Mării Negre”, mai spune Moşteanu.

Știrea inițială

Potrivit Comisiei Europene, Polonia va primi cea mai mare sumă, 43,7 miliarde de euro, fiind urmată de România, cu 16,7 miliarde. Ungaria și Franța vor beneficia fiecare de 16,2 miliarde, Italia de 14,9 miliarde, Belgia de 8,3 miliarde, Lituania de 6,4 miliarde, Portugalia de 5,8 miliarde și Letonia de 5,7 miliarde.

Participarea României la programul SAFE are trei implicații majore pentru România. Este vorba despre componenta de apărare, cea bugetară şi cea de infrastructură, potrivit Guvernului.

Ultima include finanţarea unei infrastructuri mixte, civilă şi militară. Sunt vizate capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 şi A8, Paşcani- Suceava-Siret, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni.

„Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmă faptul că Comisia Europeană recunoaşte atât nevoile de securitate, cât şi rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Aceşti bani reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar şi pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întărirea siguranţei naţionale este vitală. Am obţinut această finanţare prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul naţional, ceea ce este esenţial în actualul context economic. În acelaşi timp, aceste fonduri ne permit să garantăm mai multă siguranţă cetăţenilor din România, într-o perioadă marcată de provocări geopolitice majore”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, într-un comunicat.

Alte țări participante sunt Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Slovacia și Spania. Opt state membre nu au aplicat, întrucât pot obține împrumuturi la rate comparabile sau mai bune prin mecanisme naționale.

SAFE va oferi împrumuturi pe termen lung, cu rate scăzute ale dobânzilor și o perioadă de grație de zece ani pentru rambursare. Statele membre pot utiliza fondurile pentru a achiziționa echipamente necesare urgent, inclusiv prin acorduri cu țări terțe precum Norvegia, Marea Britanie sau Turcia, ale căror industrii de apărare sunt de interes pentru UE.

„Punem bugetul UE în slujba securităţii noastre. Cu SAFE, profităm la maximum de resursele noastre, ajutând statele membre să cheltuiască mai eficient pentru apărare. De asemenea, arată că UE poate acţiona rapid şi decisiv atunci când este necesar”, a declarat comisarul pentru buget, luptă antifraudă şi administraţie publică, Piotr Serafin.

Programul SAFE a fost adoptat de Consiliul UE în mai 2025, iar apelul a generat o cerere semnificativă, depășind resursele disponibile. Potrivit Reuters și Politico, 19 state membre au aplicat pentru împrumuturi în valoare totală de peste 127 de miliarde de euro.

Această sumă arată presiunea pe care o resimt guvernele europene în privința modernizării apărării și înlocuirii echipamentelor trimise Ucrainei.

Statele membre trebuie acum să pregătească planuri de investiții care să descrie utilizarea fondurilor, termenul-limită pentru transmiterea acestora fiind sfârșitul lunii noiembrie 2025. Comisia va evalua propunerile și vizează efectuarea primelor plăți la începutul lui 2026.

Programul SAFE se înscrie în inițiativa mai amplă „Readiness 2030”, care are ca bază Cartea Albă pentru apărarea europeană (White Paper for European Defence – Readiness 2030), publicată în primăvara anului 2025.

Documentul trasează pașii pentru consolidarea industriei de apărare a Uniunii Europene și include măsuri pentru sprijinirea imediată a Ucrainei, stimularea producției de muniție și creșterea investițiilor comune ale statelor membre.

Regulile stabilesc că minimum 65% din componentele achizițiilor trebuie să provină din producția UE, însă există flexibilitate pentru integrarea de capacități externe.

Un alt pilon esențial este Defence Readiness Omnibus, adoptat în iunie 2025. Acest cadru legislativ simplifică procedurile pentru investiții rapide în capabilitățile de apărare și adaptează regulamentele europene astfel încât să faciliteze finanțarea proiectelor militare, inclusiv prin utilizarea fondurilor existente.