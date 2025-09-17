Avocatul Adrian Cuculis explică faptul că legislația s-a schimbat, iar pensionarii nu mai au la dispoziție calea administrativă de a-și apăra drepturile. Singura variantă este atacarea deciziei în instanță.

Termenul de contestare este de 45 de zile de la comunicarea deciziei. Dacă acest termen este depășit, documentul devine definitiv, iar pensionarul nu mai are nicio cale legală de a solicita recalcularea.

Contestația se face printr-o cerere de chemare în judecată. Aceasta trebuie depusă la tribunalul din raza teritorială unde își are domiciliul pensionarul. Procesul poate dura câteva luni sau chiar mai mult, în funcție de complexitatea cazului și de încărcarea instanțelor.

În cadrul acestuia, judecătorii verifică actele depuse și dispun recalcularea pensiei, dacă se constată greșeli în decizia Casei de Pensii.

Pentru a avea șanse reale de câștig, pensionarii trebuie să pregătească documente doveditoare clare. Printre acestea se află:

adeverințele de vechime eliberate de foștii angajatori;

documente care atestă grupele de muncă în care au lucrat;

acte legate de sporuri, acordul global sau alte beneficii salariale;

orice document oficial care confirmă perioadele lucrate și veniturile obținute.

Toate aceste documente pot fi analizate de instanță și pot fi valorificate la recalcularea pensiei. În multe situații, adeverințele ignorate de Casa de Pensii devin decisive în fața judecătorilor.

Avocatul atrage atenția că pensionarii nu trebuie să amâne decizia de a merge în instanță. O decizie de pensionare greșită poate afecta semnificativ nivelul de trai al seniorilor, iar pasivitatea duce la pierderea definitivă a unor drepturi.

Cuculis subliniază că nu mai există procedură de contestație administrativă și că instanța este singura cale legală de atac.

Adrian Cuculis le transmite pensionarilor că fiecare decizie de pensie trebuie verificată atent. Dacă se observă greșeli în calcul, dacă grupele de muncă nu sunt luate în considerare sau dacă lipsesc perioade din stagiul de cotizare, decizia trebuie contestată urgent în instanță.

Judecătorii au posibilitatea să dispună recalcularea și să oblige Casa de Pensii să recunoască toate drepturile cuvenite.