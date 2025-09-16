Autoritățile au înăsprit controalele în transportul public, iar cei prinși fără bilet riscă sancțiuni considerabile. De la București la Cluj sau Brașov, pasagerii care urcă în mijloacele de transport fără bilet, pot ajunge să plătească sute de lei pentru o singură călătorie.

În Capitală, amenzile pentru călătoria frauduloasă sunt printre cele mai mari din țară. La suprafață, în autobuze și tramvaie STB, pasagerii prinși fără bilet sau abonament valabil riscă între 300 și 500 de lei. Există însă și o variantă mai blândă: o suprataxă de 80 de lei, dacă plata se face pe loc. La metrou, accesul fără titlu validat este interzis, iar sancțiunile sunt similare, conform legislației transportului subteran.

Călătoria cu trenul fără legitimație valabilă constituie contravenție. Potrivit Hotărârii de Guvern 203/1994, amenda pentru accesul pe peroanele CFR fără bilet este cuprinsă între 100 și 250 de lei, iar lipsa biletului de călătorie în tren aduce sancțiuni similare.

La Cluj, amenda variază între 200 și 500 de lei. În practică, călătorii care recunosc greșeala și cooperează cu echipa de control pot plăti doar 70 de lei, însă cei recalcitranți riscă sancțiunea maximă.

În Iași, călătorii prinși fără bilet trebuie să achite pe loc o suprataxă de 99 de lei. Dacă refuză, procesul verbal poate duce la amenzi mult mai mari.

Societatea de Transport Public din Timișoara a introdus un „bilet cu suprataxă” de 70 de lei, aplicat celor prinși fără titlu de călătorie. Acesta înlocuiește amenda clasică și simplifică procedura.

La Brașov, cei fără bilet sau abonament plătesc pe loc 195 de lei, iar dacă refuză să achite, amenda poate urca la 390 de lei. Dacă biletul există, dar nu este validat, sancțiunea este mai mică: 60 de lei pe loc sau 120 de lei ulterior.

La Baia Mare, călătoria fără bilet se sancționează cu amenzi între 100 și 500 de lei, în funcție de regulamentul local și de gravitatea abaterii.

Așadar, de la tren și metrou, până la autobuzele și tramvaiele din marile orașe, sancțiunile pentru lipsa biletului sunt din ce în ce mai dure.

Autoritățile vor să reducă fenomenul „blatului” și să încurajeze plata corectă a titlurilor de călătorie.