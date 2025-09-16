Rusia continuă să-și „flexeze mușchii” în fața Europei, menținând o strategie de intimidare și presiune militară asupra statelor din vecinătatea sa. Dacă în ultimele luni atenția s-a concentrat pe atacurile cu drone care au vizat teritoriul Poloniei, acum Moscova ridică miza printr-o nouă demonstrație de forță: mobilizarea unor lansatoare de rachete balistice Iskander în regiunea Kaliningrad, una dintre cele mai sensibile zone strategice de pe continent.

Sâmbătă, 13 septembrie, în mediul online au circulat imagini și înregistrări video ce prezentau două lansatoare tactice Iskander-M deplasându-se pe drumurile din apropierea localității Kudryavtsevo, la nord de autostrada E28. Fiecare dintre acestea era echipat cu câte o rachetă 9M723, armă cu o rază de acțiune de până la 500 de kilometri. Potrivit informațiilor publicate de Defense Express, desfășurarea a avut loc în cadrul exercițiilor militare Zapad-2025, un set amplu de manevre pe care Rusia le desfășoară periodic împreună cu Belarus.

Nu este pentru prima dată când Moscova folosește Kaliningradul pentru a transmite semnale de forță către Occident. Această enclavă, aflată între Polonia și Lituania, reprezintă un avanpost militar de primă importanță, unde Federația Rusă menține sisteme de armament cu rază scurtă și medie de acțiune, capabile să atingă rapid capitale și infrastructuri critice din Europa Centrală și de Nord. Dincolo de justificările oficiale privind caracterul „defensiv” al exercițiilor, mesajul transmis este evident: Rusia își păstrează opțiunea de a lovi direct teritoriile statelor membre NATO.

Specialiștii OSINT din cadrul comunității CyberBoroshno au analizat imaginile apărute pe internet și au reușit să localizeze cu precizie poziția lansatoarelor. În evaluările lor, rachetele Iskander-M dislocate acolo pot lovi, fără dificultate, capitalele statelor baltice – Vilnius și Riga – dar și cea mai mare parte a Poloniei, inclusiv Varșovia.

În plus, porțiuni din Germania, Danemarca (insula Bornholm) și Suedia intră, de asemenea, în raza lor potențială de acțiune. Situația devine cu atât mai tensionată cu cât atât Berlinul, cât și Stockholmul se află la mai puțin de o sută de kilometri de limita maximă a razei declarate a acestor rachete.

Mai mult, există suspiciuni că Rusia ar fi dezvoltat deja o versiune modernizată a rachetei Iskander, cu o rază dublă – de aproximativ 1.000 de kilometri. Dacă aceste informații se confirmă, impactul strategic ar fi considerabil: nu doar statele baltice și Polonia, ci și țări precum Cehia, Slovacia, Ungaria, Austria, Olanda și chiar țările nordice s-ar afla sub amenințare directă.

Într-un asemenea scenariu, și România ar deveni o țintă vizibilă pe harta de risc, cu orașe importante precum Oradea, Cluj-Napoca, Arad sau Timișoara incluse în raza de acțiune a armelor rusești.

De altfel, desfășurarea rachetelor Iskander în Kaliningrad nu este un gest izolat, ci face parte dintr-un tipar mai larg de acțiuni menite să testeze reacțiile NATO și să mențină un climat de incertitudine în regiune. În timp ce Rusia vorbește despre exerciții militare, statele aliate percep aceste mișcări ca pe o presiune directă, cu scopul de a descuraja sprijinul pentru Ucraina și de a forța Europa să accepte influența Moscovei asupra zonei de securitate din Est.