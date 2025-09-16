Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de tentativă la lovitură de stat. În același dosar, au fost deferite justiției alte 21 de persoane, printre care se numără și fiul lui Horațiu Potra.

”Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, afirmă anchetatorii.

Dosarul a fost deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și grupul său au fost interceptați în trafic în apropiere de București.

Călin Georgescu este cercetat pentru că ar fi sprijinit tentativele de subminare a ordinii constituționale și pentru transmiterea de informații înșelătoare.

”Specificul acţional ce caracterizează conduita inculpatului Georgescu Călin nu este unul întâmplător, ci cristalizează teza că acesta este autorul intelectual al întregului plan de preluare prin mijloace violente a pârghiilor de putere, având ascendent inclusiv asupra lui Potra Horaţiu, acesta îndeplinind negreşit şi întocmai dispoziţiile sale, membrii grupării aşteptând semnalul trasat de către candidat, prin intermediul reţelelor de socializare, astfel cum Potra Horaţiu le-a transmis pe grupurile de mesagerie electronică relevante DRC şi RALF”, subliniază procurorii.

Horațiu Potra este cercetat pentru încercarea de a submina ordinea constituțională, încălcarea legislației privind armele și munițiile, folosirea neautorizată a articolelor pirotehnice și pentru incitare publică.

Procurorii notează că, în telefonul lui Potra, au fost găsite mai multe imagini realizate în Moscova sau la Ambasada Rusiei, indicând, conform surselor judiciare, o posibilă implicare sau sprijin din partea unor grupuri pro-ruse.

Potrivit anchetei, mercenarii lui Potra ar fi fost desemnați să genereze un climat de intimidare în timpul protestului în care susținătorii lui Georgescu intenționau să ceară reluarea turului doi.

Tot în acest dosar, au ajuns în fața instanței Dorian Potra, Alexandru-Cosmin Potra, precum și alți 20 de mercenari. De asemenea, sursele judiciare precizează că Eugen Sechilă, cunoscut ca apropiat al lui Georgescu și cu convingeri legionare, a fost deferit justiției în același dosar. Acesta este cercetat pentru încercarea de a desfășura acțiuni menite să submineze ordinea constituțională.

Conform surselor judiciare, dosarul menționează o întâlnire desfășurată pe 7 decembrie la un centru de echitație din Ilfov, unde Georgescu și Potra ar fi orchestrat un plan pentru a deturna un protest de susținere a fostului candidat la alegerile prezidențiale.