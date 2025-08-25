Luni dimineață, Călin Georgescu s-a prezentat la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov pentru a semna controlul judiciar, procedură pe care o respectă săptămânal. La fel ca în fiecare săptămână, el a fost întâmpinat de sute de susținători adunați în fața secției de poliție.

La fața locului, fostul candidat la prezidențiale a declarat că a fost marginalizat politic din cauza discursurilor sale în care promova pacea.

„Înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, eu am vorbit constant și răspicat despre pace. Dacă nu aș fi fost interzis, ilegal și abuziv, astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București”, a afirmat el la ieșirea din sediul IPJ Ilfov, acuzând „sistemul oligarhic european” că promovează războiul în locul unei soluții diplomatice la conflictul din Ucraina.

Georgescu a lansat critici dure la adresa actualei guvernări, pe care o acuză de lipsă de transparență și de luarea unor decizii economice „dezastruoase”. El a susținut că orice guvern responsabil ar trebui să consulte mediul de afaceri și specialiștii înainte de a modifica taxele și impozitele.

„Astăzi se întâmplă exact invers. Este un dezastru ce face acest guvern de pseudocunții. Poporul nu are de ce să plătească. Clasa politică trebuie să răspundă”, a declarat el.

Făcând referire la avertismentele lui Mihai Eminescu legate de finanțele statului, fostul candidat la prezidențiale a acuzat guvernarea că duce România spre colaps prin „deficit după deficit, împrumut după împrumut”. El a afirmat că o posibilă soluție ar fi atragerea de capital din afara Uniunii Europene.

„Granițele lumii nu se opresc la Bruxelles. Există resurse financiare arhisuficiente dincolo de Europa”, a spus acesta.

Totodată, Călin Georgescu a făcut declarații în care s-a dezis de George Simion și a subliniat că AUR, principalul partid de opoziție, are potențialul și responsabilitatea de a face mult mai multe pentru România.

El a precizat că nu are ambiții politice, că nu intenționează să construiască un partid nou și nici să candideze la primăria Bucureștiului. Fostul candidat la prezidențiale a transmis că principalul partid de opoziție poate și trebuie să facă mai multe pentru români.

„Am văzut și eu în diverse. Nu construiesc un partid nou, nu candidez la primăria Bucureștiului. Eu am candidat la președinția României și am câștigat. Eu vorbesc de pe această poziție, să fie foarte clar. Aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români. Arsenie Papacioc spunea: nu ai din ce ai, din ce dai, și nu dai din ce dai, ci din ceea ce ești. Iar ei nu sunt”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Potrivit lui Georgescu, pacea reprezintă prioritatea principală în aceste vremuri dificile și susține că a deranjat profund sistemul oligarhic european, „care respiră și visează doar război”.