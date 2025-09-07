Decizie pentru Călin Georgescu. Șapte dintre cei 19 bărbați trimiși în judecată luna trecută de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru implicarea lor în violențele petrecute în Capitală în noaptea de 9 spre 10 martie 2025, au antecedente penale: fie au fost amendați penal, fie au primit condamnări definitive, atât în România, cât și în străinătate.

Din totalul inculpaților, zece au diverse ocupații modeste: trei sunt muncitori necalificați, doi mecanici auto, unul ospătar, doi lucrează ca spălători de vase sau covoare, altul ca spălător de vase, iar unul este ajutor de bucătar.

Procurorii susțin că toți cei 19 au participat la violențele izbucnite în fața Biroului Electoral Central și în Centrul Vechi, imediat după anunțul privind excluderea lui Călin Georgescu de pe listele de candidați la alegerile prezidențiale programate pentru mai 2025, potrivit unui răspuns transmis G4Media.ro de unitatea de parchet.

Potrivit adresei transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, cei șapte inculpați cu antecedente penale au următorul istoric judiciar:

Ospătar – a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, printr-o hotărâre definitivă din 12 septembrie 2023, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, la 18 decembrie 2023, a primit o nouă pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare, cu amânarea aplicării, pentru furt calificat. Muncitor necalificat în construcții – a primit, între 2016 și 2020, mai multe amenzi penale pentru furturi comise în afara României. Spălător de covoare – are condamnări anterioare la închisoare și amenzi penale aplicate în perioada 2008–2020, pentru furt și lovire sau alte violențe săvârșite în străinătate. Supraveghetor la un parc de distracții pentru copii – a fost condamnat cu executare, în anul 2001, pentru furt. Frigotehnist – a primit 9 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, printr-o hotărâre definitivă la 25 iulie 2023, pentru o infracțiune la regimul circulației rutiere. Mecanic auto – a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, la data de 23 aprilie 2024, pentru furt și uzurpare de calități oficiale. Ajutor de bucătar – are condamnări vechi, cu executare și cu amendă, aplicate între 2000 și 2010, pentru furturi comise atât în România, cât și în străinătate. Mai recent, la 15 aprilie 2024, a primit o amendă penală pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Inculpații sunt puși sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de ultraj, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Procesul de identificare a acestora s-a desfășurat pe parcursul a aproape șase săptămâni.

Comunicatul Parchetului de la data trimiterii în judecată arată că ”în noaptea de 9-10 martie 2025, inculpații au participat la protestul spontan desfășurat în fața sediului Biroului Electoral Central, împrejurare în care au aruncat cu obiecte contondente în direcția forțelor de ordine, unele dintre aceste obiecte lovindu-i pe jandarmii din dispozitiv, au răsturnat și degradat autovehiculul aparținând unui post de televiziune, iar prin aceste violențe au tulburat ordinea și liniștea publică. (…) Prin toate acțiunile inculpaților, a fost tulburată ordinea și liniștea publică în zona centrului istoric al mun. București”.

În urma incidentului, 10 jandarmi au fost răniți.