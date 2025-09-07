Sergiu Diaconu, CEO Dulcinella Group, vorbește cu directorul AFIR, Adrian Chesnoiu, dar nu-l scapă din priviri nici pe Tiberiu Dănețiu, Membru de Board și Director Corporate Affairs & Retail Media al Auchan România, care a pus ochii pe producătorii prezenți la ClubLeaderSpace.

Dan Țone, antreprenor Eutron Invest România, descoperă cu încântare vinurile aduse de Ramona Badea, engagement managerul Serve, dar interesat se arată și David Todoran de la producătorul de brânzeturi Mirdatod. Până la urmă un vin bun merge bine cu o brânză de burduf.

Alexandru Stănescu, director general ADR Sud-Vest, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, încearcă să-i convingă pe antreprenori că sunt bani pentru investiții, în ciuda contextului dificil de piață la care face referire Gabi Biriș, antreprenor Biriș Goran Legal + Tax. Totul sub privirea atentă a lui Theodor Mihăescu, Domeniul Salbek.

Zoltan Kovacs, director general Arterimpex, producătorul mezelurilor Benedek, îl convinge pe Cătălin Mahu, fondatorul lanțurilor de retaurante La Mama, că produsele din secuime sunt tare gustoase, lucru cu care este de acord și Florina Dobre, CEO Bringo.

Leontin Dinulescu, Președinte, BucharestFoodSummit, se întreține cu Dorel Paraschiv, prorector ASE, dar și cu soții Neagoș, antreprenorii de la Centrul General de Arhivare. La discuții participă și Constantin Boștină, Președinte Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), energic cum îl știm.

Secretarul de stat de la Agricultură, Adrian Pintea, se arată încântat de cașcavul de la Lactate Brădet, de care s-a lipit și Tayfur Aydin, general manager de la Premier Vision, în timp ce antreprenorul Marius Badea se întreține cordial cu șeful LAPAR, Nicu Vasile

Marius Arnau, antreprenor Euroagroconect, degustă brânzeturile românești cel puțin la fel de bune ca produsele din Spania. Alături, Gabriel Ghițeanu, director de marketing la Domeniile Caraman, îl îmbie pe Viorel Lospa, Head Of Unit, complex projects & software solutions Siveco, cu un vin bun din podgoria Murfatlar. Șeful brutarilor, Viorel Marin de la ANAMOB este și el pe fază. Podusele românești sunt la înălțime!

Locurile la BucharestFoodSummit (1-3 octombrie) sunt limitate, așa că nu ratați ocazia să vă faceți rezervarea din timp dacă vreți să fiți prezenți!

Îi mulțumim lui Marius Nan, Managing Director / Health, Safety & Environment Consultant Safety Approach pentru fericita inspirație de a dărui tuturor invitaților cartea „Complexul Înaltei Porți” scrisă de Dan Andronic, un nume cunoscut în presa românească, care a scris dedicații personalizate pentru toți participanții.

Toți participanții la #BucharestFoodSummit, ediția a VIII-a, 01 – 03 Octombrie 2025, vor beneficia de oportunitatea de a expune GRATUIT mostre din produsele lor – în limita spațiului disponibil și în ordinea înscrierii.

Sponsori BucharestFoodSummit 2025: Smart Home Development (Sponsor Platinum), Computerland (Sponsor Gold), Lactate Brădet (Sponsor Silver), Eutron Invest România, Auchan și Centrul General de Arhivare (Sponsori Sustenabilitate), Avicola Focșani, Euroagro Connect (Sponsor Panel), Agrosemcu și Footprints for Retail, Lactate de Ibănești – Mirdatod (Sponsori Brand & Product Exposure).

Parteneri: Biris Goran SPARL, Academia de Studii Economice București, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Universitatea Româno-Americană, Castel SALBEK.

Parteneri media: Food Biz, Agrostandard News, Lumea Banilor, Revista Economistul, Ziua de Vest, Capital, Money.ro, InfoFinanciar, Radio Timișoara, Evenimentul Zilei, #romaniafuncționează.