ANAF informează că miercuri, 10 septembrie, este termenul limită pentru depunerea următoarelor formulare:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

– Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal.

– Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal. Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere.

– Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere. Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Vizate sunt:

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depășit plafonul de scutire și au obligația înregistrării în scopuri de TVA.

Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

În altă ordine de idei, amintim că la începutul lunii septembrie, ANAF Brașov a publicat un document oficial în format PDF care explică regimul TVA aplicabil autoturismelor. Ghidul conține atât informații generale despre impozitare, cât și proceduri detaliate pentru achizițiile intracomunitare, importurile din afara UE și tranzacțiile pe piața internă.

Publicarea acestui material răspunde creșterii numărului de persoane care achiziționează mașini noi sau second-hand din străinătate și urmărește să asigure claritatea regulilor fiscale, prevenind blocajele la înmatriculare și eventualele penalități.

Documentul explică faptul că o tranzacție cu autoturisme este impozabilă în România numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții simultan. În primul rând, trebuie să existe o livrare de bunuri efectuată contra cost, cu locul de livrare stabilit în România. În al doilea rând, livrarea trebuie să fie realizată de o persoană impozabilă care desfășoară activități economice conform prevederilor Codului fiscal. Mai multe puteți citi aici.