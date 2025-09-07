Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Joi, pe data de 11 septembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi prezent în fața magistraților de la Tribunalul București, unde va încerca să obțină ridicarea măsurii controlului judiciar. Decizia instanței va fi una definitivă.

Miercuri, pe 10 septembrie, Georgescu va semna documentele aferente controlului judiciar, înainte de audiența programată joi la Tribunalul București.

În altă ordine de idei, amintim că dintre cei 19 bărbați trimiși în judecată luna trecută de Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru implicarea în violențele din Capitală din noaptea de 9 spre 10 martie 2025, șapte au antecedente penale, fie sub formă de amenzi, fie prin condamnări definitive, atât în România, cât și în străinătate.

Zece dintre inculpați desfășoară activități modeste: trei sunt muncitori necalificați, doi mecanici auto, unul ospătar, doi spălători de vase sau covoare, unul spălător de vase și unul ajutor de bucătar.

Procurorii susțin că toți cei 19 inculpați au participat la incidentele violente care au avut loc în fața Biroului Electoral Central și în Centrul Vechi, imediat după anunțul privind excluderea lui Călin Georgescu de pe listele de candidați la alegerile prezidențiale din mai 2025, potrivit răspunsului transmis G4Media.ro de Parchet.

Potrivit adresei transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, cei șapte inculpați cu antecedente penale au următorul istoric judiciar:

Ospătar – condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, prin hotărâre definitivă din 12 septembrie 2023, pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice; ulterior, la 18 decembrie 2023, a primit o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare, cu amânarea aplicării, pentru furt calificat. Muncitor necalificat în construcții – a fost sancționat între 2016 și 2020 cu mai multe amenzi penale pentru furturi comise în afara României. Spălător de covoare – are condamnări anterioare la închisoare și amenzi penale aplicate între 2008 și 2020, pentru furt și lovire sau alte violențe săvârșite în străinătate. Supraveghetor la un parc de distracții pentru copii – a fost condamnat cu executare în 2001 pentru furt. Frigotehnist – a primit 9 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, prin hotărâre definitivă la 25 iulie 2023, pentru o infracțiune la regimul circulației rutiere. Mecanic auto – condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, la 23 aprilie 2024, pentru furt și uzurpare de calități oficiale. Ajutor de bucătar – are condamnări vechi, cu executare și amendă, aplicate între 2000 și 2010, pentru furturi comise atât în România, cât și în străinătate; la 15 aprilie 2024, a primit o amendă penală pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

