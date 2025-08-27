Europarlamentarul Gheorghe Piperea a subliniat că, potrivit Constituției, desemnarea premierului aparține lui Nicușor Dan, care nu ar avea motive să facă o astfel de alegere. În opinia sa, o eventuală desemnare a lui Călin Georgescu ar putea provoca noi nemulțumiri publice.

Totodată, europarlamentarul a precizat că modul în care Georgescu înțelege politica este diferit de cel practicat de formațiunile parlamentare, iar lipsa sa de disponibilitate pentru colaborare ar putea fi un impediment major.

„Nu va accepta nimeni să-l pună premier pe domnul Georgescu. Nicușor Dan e cel care desemnează, are, conform Constituției, această atribuție. Nu-l va desemna și o să iasă iarăși cine știe ce supărare publică în ce-l privește. În al 2-lea rând, nu cred că se poate colabora cu domnul Georgescu. Nu este un om de echipă. Pentru el nu există partide politice sau, mă rog, există, dar sunt altceva decât modul în care vrea să facă el politică și istorie”, a declarat Gheorghe Piperea pentru Gândul.

Acesta a explicat că există mulți cetățeni nemulțumiți de partidele politice, pe care le percep ca pe structuri care consumă bani publici pentru proiecte discutabile și pentru campanii electorale finanțate aproape integral de la bugetul de stat. În acest context, Georgescu ar putea avea susținere populară prin prisma carismei sale, însă nu ar reuși să construiască o echipă politică funcțională.

„Sunt foarte mulți oameni care detestă partidele politice pentru că consumă, ca niște termite, niște bani de la stat pe tot felul de proiecte și pe tot felul de ciudățenii, inclusiv pentru alegeri, care sunt finanțate aproape în totalitate din bani publici, nu din donații și din împrumuturi, că donațiile, văd că și ele, deși ar trebui să fie daruri, se restituie celor care au făcut donațiile”, a mai spus europarlamentarul AUR.

În ceea ce privește relația actuală dintre AUR și Călin Georgescu, Piperea a arătat că aceasta rămâne neschimbată, dar a susținut că acesta pare să nu mai dorească implicarea directă în viața politică.

„Eu cred că sunt aceleași relații ca și până acum, doar că, din perspectiva domnului Georgescu, eu îl văd ca pe un om care nu vrea să mai fie implicat în politică. Vrea să fie lăsat în pace”, a susținut Piperea.

În opinia sa, Georgescu ar vrea să fie lăsat în afara disputelor, deși prezența lui la Broșteni a demonstrat că o parte din populație are nevoie de un lider cu un asemenea profil, capabil să inspire și să încurajeze în momente dificile.

„O parte din popor are nevoie de un lider de acest gen, carismatic, care să-i susțină momentele grele. Dar n-a fost ca și când s-ar fi reunit cu AUR”, a mai spus europarlamentarul.

Europarlamentarul a menționat că, din partea AUR, există în continuare deschidere față de Călin Georgescu, atât din partea lui, cât și, probabil, a lui George Simion.

Totuși, răspunsul nu ar fi același din partea lui Georgescu, care nu pare dispus să revină în prim-plan. Piperea a adăugat că, dacă subiectul va fi dezbătut în cadrul conducerii partidului, există șanse mari ca majoritatea să voteze în favoarea unei nominalizări.

El a precizat însă că personal se va abține sau chiar va vota împotrivă, considerând că ar fi o oportunitate pierdută pentru AUR să îl propună pe Georgescu.