Președintele Nicușor Dan se confruntă cu o dilemă majoră: cum își poate menține sprijinul din partea electoratului care l-a susținut inițial pe o platformă progresistă, în timp ce încearcă să atragă simpatizanți ai curentului conservator și suveranist?

În cadrul emisiunii „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat această încercare de echilibru. El a fost întrebat dacă „electoratul nicușorist, progresist prin definiție”, se poate împăca cu „noul electorat” conservator pe care președintele îl curtează.

Cristoiu a sugerat că publicul nu este atât de ușor de influențat de gesturi simbolice precum participarea la slujbe religioase.

Potrivit lui Cristoiu, în România, sistemul are o influență mai mare decât liderii aleși. El a declarat că succesul electoral al suveraniștilor nu trebuie confundat cu o mișcare coerentă. Cu alte cuvinte, președintele Dan nu poate conta pe o unificare simplă a acestor grupuri ideologice.

Ion Cristoiu a comentat și soarta partidului AUR, despre care a afirmat că a fost votat de mulți ca o alternativă la sistem, dar care nu a reușit să confirme. În opinia sa, electoratul care a susținut AUR din frustrare față de clasa politică nu se mai regăsește în acest partid.

De asemenea, el a menționat că o parte dintre suveraniști rămân aliniați cu viziunea lui Călin Georgescu, considerat de unii ca reprezentând o variantă mai „pură” a naționalismului.

„În România, sistemul sau cine conduce, că nu el conduce, avem o realitate: avem o mișcare suveranistă care a avut un succes electoral care nu-i totuna cu mișcarea”, spune scriitorul, iar dialogul continuă. „-Cum se împacă electoratul deja captiv nicușorist, ăla care l-a votat din motive de progresism cu noul electorat pe care îl vânează Nicușor. Vor avea loc sub aceeași siglă ideologică și progresiștii, și conservatoriștii vizați de Nicușor? Mi-e greu să cred că lumea e atât de ușor de dus de nas, de faptul că se duce Nicu pe niște cărări, pupa două cruci și asistă la o slujbă. –Problema este: electoratul ăla fan suveranist rămâne cu Călin Georgescu. După atâta timp, electoratul care nu e chiar suveranist, care a votat împotriva clasei politice, pentru că nu avea un alt partid, a descoperit că a votat AUR și a votat degeaba. -De ce a votat degeaba? –Păi și îl vedeți în politica actuală a țării pe AUR?”, a fost dialogul dintre jurnalistul Ionuț Cristache și publicistul Ion Cristoiu, potrivit Gândul.

Luni, Călin Georgescu a susținut o declarație publică în fața Inspectoratului de Poliție Ilfov, unde s-a prezentat luni, 25 august, pentru a semna controlul judiciar. El a criticat direct AUR, spunând că partidul condus de George Simion „poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”.

A afirmat că AUR nu are niciun motiv să își coboare standardele și că poate adopta poziții ferme în legătură cu anumite situații politice din țară.

Georgescu a transmis un mesaj clar principalului partid de opoziție, afirmând că are datoria și capacitatea de a acționa mai eficient în interesul populației. A adăugat că, în rest, preferă să își asume rolul de apărător al poporului român și să fie independent politic. A spus că este „dependent de poporul român” și că vrea să rămână un „liber arbitru” care răspunde prin fapte pentru binele, bunăstarea și fericirea oamenilor.

Georgescu a afirmat că a candidat o singură dată la funcția de președinte al României și că, din punctul său de vedere, a câștigat acel scrutin.

„Nu țin să cobor ștacheta, nu am de ce și vă spun din această poziție, dar pot să am poziții ferme legate de anumite situații politice din țară. Cu această ocazie, aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români. În rest, mă rezum să fiu apărătorul poporului român, să fiu independent politic, dar dependent de poporul român, să fiu liber arbitru răspunzând prin fapte pentru binele, bunăstarea și fericirea poporului român”, a declarat Georgescu la ieșirea din sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov, unde se prezintă periodic pentru controlul judiciar.

El a declarat și că, în opinia sa, a câștigat alegerile prezidențiale și că, din această poziție, va rămâne independent. A precizat că nu va înființa un partid politic nou și nu va candida la Primăria Capitalei.

De asemenea, a negat orice zvon privind implicarea sa într-o formațiune politică, spunând că nu are nimic de-a face cu vreun partid și că nu va intra în cursa pentru București.