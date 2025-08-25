În cadrul unui eveniment public, actorul Mihai Călin a vorbit deschis despre modul în care unele curente politice promovează idei pe care le consideră periculoase.

Acesta a vizat direct susținătorii AUR și pe Călin Georgescu, spunând că mesajele promovate de aceștia sub umbrela creștinismului național ascund, de fapt, idei fasciste. Artistul a insistat că nu este vorba de patriotism autentic, ci de o prezentare cosmetizată a unor concepte extremiste.

Mihai Călin a adăugat că românii ar trebui să fie mai lucizi în raport cu trecutul lor, nu să se lase pradă iluziilor colective. Actorul a explicat că există o tendință de a glorifica nejustificat trecutul și de a ignora greșelile comise, fapt care poate avea consecințe grave. El a spus că autocritica este mai sănătoasă decât iluzia unei superiorități inexistente.

„E un fel de minciună colectivă în care putem intra și ne putem minți că suntem tari și mari și puternici și buni și ospitalieri și credincioși și forțoși. Povestea asta că suntem tari și mari… mai degrabă ești critic și autocritic și lucid decât să te îmbeți. Apropo de AUR și toată povestea asta, noi suntem tari și mari și le dăm lecții, cum zice colegul meu Puric de ani de zile, le dăm lecții de spiritualitate Occidentului”, a declarat Mihai Călin.

Actorul a vorbit și despre influența pe care Sergiu Nicolaescu a avut-o asupra percepției românilor despre propria istorie. Mihai Călin consideră că regizorul a contribuit la răspândirea unor versiuni cosmetizate ale trecutului și la promovarea protocronismului, în locul unei abordări realiste.

Artistul a spus că filmele acestuia, deși populare, au fost lipsite de originalitate și au avut un impact negativ asupra modului în care societatea își privește trecutul.

Mihai Călin nu s-a ferit să-l descrie pe regizor în termeni extrem de duri, acuzându-l că a copiat producții occidentale și a promovat imaginea lui Nicolae Ceaușescu într-o lumină favorabilă. Actorul susține că filmele istorice ale lui Nicolaescu au influențat generații întregi, consolidând mituri care nu corespund realității.

„Poporul român a învățat istoria de la Sergiu Nicolaescu, un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm. A copiat filmele polițiste din Franța și din Italia din anii 70-80, a făcut protocronism și l-a ridicat în slăvi pe Ceaușescu, noul voievod, și am învățat și că Antonescu este unul dintre eroii neamului românesc”, a spus acesta.

Un alt punct important al intervenției lui Mihai Călin a vizat figura lui Ion Antonescu. Actorul a afirmat că mareșalul trebuie considerat responsabil pentru crime grave, nu glorificat ca erou. El a subliniat că deciziile lui Antonescu au dus la pierderi masive de vieți omenești și la implicarea României într-un conflict pentru care nu era pregătită.

Artistul a menționat că sunt necesare discuții oneste despre trecut, chiar dacă acestea pot fi incomode. A subliniat că idealizarea unor personaje controversate este periculoasă și contraproductivă pentru o societate care dorește să înțeleagă corect propria istorie.