Florin Zamfirescu a declarat că România nu se mai află într-o stare de normalitate, ci într-o bătălie permanentă. El a spus că țara se confruntă cu o dorință concertată de distrugere venită din exterior și că poporul român are nevoie de înțelepciune și forță pentru a rezista.

Actorul a folosit imaginea unei lupte sub apă pentru a descrie dificultățile prin care trece societatea, subliniind că fiecare semn de rezistență arată o luptă pentru supraviețuire.

„Eu cred în revenirea la normalitate pentru că acest străin nu este normalitatea. Eu cred că suntem sub un atac concertat din foarte multe părți. România este în prag de dispariție și cu acest străin se manifestă dorința de distrugere, iar că poporul român are înțelepciunea și forța să stopeze aceste nenorociri și să revenim la normal. Noi suntem acum ca într-o bătălie sub apă. Se vede că ne batem”, a spus acesta la România TV.

În încercarea de a descrie presiunile asupra României, Zamfirescu a comparat situația cu un atac al animalelor sălbatice. El a spus că „ursul brun transilvan” și „râsul făgărășan” devin simboluri ale forțelor care distrug valorile, credința și resursele naționale.

Actorul a arătat că, așa cum oamenii trebuie să se apere atunci când un urs le atacă gospodăria, și românii se află acum într-o stare de legitimă apărare. În opinia sa, lupta actuală este „care pe care”.

„Mai am o comparație. Suntem atacați de ursul brun transilvan și de râsul făgărășan. Ca să zic așa, ursul brun transilvan distruge statui, distruge credință, distruge tot, vinde, își bate joc, calcă în picioare tot. Și mai trebuie să ne apărăm. Când un urs distruge gospodării și atacă oameni și omoară sfâșie și atacă bugete, așa trebuie să ne apărăm, nu? Noi acum suntem, vorba Dianei Șoșoacă, a zis cândva, suntem în legitimă apărare. Este care pe care”.

Florin Zamfirescu și-a exprimat deschis susținerea față de Călin Georgescu, despre care spune că își dorește binele României. Actorul consideră că declarațiile și viziunea acestuia sunt adesea distorsionate de critici și puse sub semnul întrebării pe nedrept.

El a catalogat drept „imbecile” întrebările privind realizările lui Georgescu pentru România, interpretându-le ca o dovadă a sclavagizării societății și a lipsei de luciditate.

„Călin Georgescu, am ascultat ce-mi spunea, nu încerca să-i pună pe spate ce n-a spus sau ce n-a vrut. El nu vrea altceva decât binele și zborul României. M-a întrebat o dată cineva pe care nu vrea să-l numesc, ce a făcut că Călin Georgescu pentru România. Această întrebare absolut imbecilă, dovedește că suntem cu capul și că suntem sclavizaţi. E rău ce se întâmplă în România”.

În final, maestrul s-a arătat revoltat de motivele invocate împotriva lui Călin Georgescu, pe care le consideră învechite și absurde. El a spus că acestea aparțin secolului XVII și seamănă cu acuzele aduse vrăjitoarelor.

Zamfirescu a descris situația actuală ca fiind „de noaptea minții” și a afirmat că poporul român stă cu „capul sub ghilotină”. Totodată, și-a exprimat rușinea de a trăi într-o astfel de realitate, considerând că întreaga societate a ajuns într-un punct critic.