Aceasta este cea de-a 19-a ediție a campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, realizată împreună cu Rock FM și „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, prin care donatorii de sânge primesc cele mai bune dobânzi la titlurile de stat.

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată celor care au donat sânge începând cu 1 mai 2025, oferă o dobândă de 8,20%. Pragul minim de subscriere este redus la 500 lei, iar plafonul maxim este de 100.000 lei.

În lei:

7,20% – scadență 2 ani

7,60% – scadență 4 ani

7,90% – scadență 6 ani

În euro:

4,15% – scadență 3 ani

5,25% – scadență 5 ani

6,50% – scadență 10 ani

Valoarea nominală a titlurilor este de 100 lei (emisiunea în lei) și 100 euro (emisiunea în euro), cu un prag minim de subscriere de 5.000 lei și 1.000 euro.

Investitorii pot retrage banii oricând, iar veniturile obținute, din dobânzi sau câștiguri de capital, sunt complet neimpozabile. Deținătorii titlurilor ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate în cadrul acestei noi emisiuni. Este posibil și transferul titlurilor înainte de scadență, cu dobânda aferentă perioadei de deținere.

Informații detaliate despre termenii și condițiile emisiunii sunt disponibile pe site-urile instituțiilor partenere: BT Capital Partners, BCR, BRD, UniCredit, TradeVille, BVB – Programul FIDELIS.

Persoanele care doresc să beneficieze de tranșa specială trebuie să îndeplinească anumite criterii:

vârsta 18–60 ani

cetățenie română sau rezidență legală de minim 1 an

stare fizică și psihică bună, greutate ≥ 50 kg

tensiune arterială sistolică între 10–18 mmHg

fără afecțiuni majore sau predispoziții la sângerare

femeile să nu fie însărcinate, la lăuzie, alăptare sau în perioada menstruală apropiată

analize sanguine de bază în limite normale

reducere 50% la transportul cu metroul și STB

o zi liberă plătită sau adeverință pentru școală/facultate

bonuri de masă de 280 lei valabile până la sfârșitul anului

analize medicale gratuite o dată pe an

De la lansare, FIDELIS a atras investiții totale de peste 57,13 miliarde lei prin 458.010 subscrieri. Parteneriatul cu Rock FM a permis donatorilor-investitori să plaseze peste 3,62 miliarde lei în titlurile de stat FIDELIS prin 43.814 subscrieri, beneficiind de dobânzi suplimentare pentru implicarea în donarea de sânge.