Ministerul Finanțelor deschide luni, 8 septembrie 2025, o nouă emisiune din programul de titluri de stat TEZAUR, prin care persoanele fizice pot investi în instrumente sigure de economisire.

Intervalul de subscriere este cuprins între 8 septembrie și 3 octombrie 2025, iar titlurile disponibile au scadențe la 1, 3 și 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,90%, 7,50% și 7,85%. Câștigurile realizate sunt scutite de impozit, iar fiecare titlu are valoarea nominală de 1 leu, fiind emis în format dematerializat.

Subscrierile pentru noua emisiune TEZAUR sunt deschise între 8 septembrie și începutul lunii octombrie 2025, în funcție de canalul de distribuție:

8 septembrie – 1 octombrie 2025: online, prin platforma Ghișeul.ro.

8 septembrie – 2 octombrie 2025: online, de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV). Operațiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă și viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar. Detalii suplimentare sunt disponibile în Ghid Tezaur online și Tezaur online.

8 septembrie – 3 octombrie 2025: la sediul unităților Trezoreriei Statului.

8 septembrie – 2 octombrie 2025 (în mediul urban) și 8 septembrie – 1 octombrie 2025 (în mediul rural): prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Câștigurile obținute din subscrierea titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor nu sunt supuse impozitării, iar dobânda aferentă se achită anual, conform termenelor prevăzute în prospectul emisiunii.

Titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat, oferind flexibilitate investitorilor. În plus, subscrierile pot fi realizate în una sau mai multe tranșe, iar anularea acestora este posibilă pe durata perioadei de ofertă, prin depunerea unei cereri.

Programul se adresează persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani la data subscrierii. Fondurile atrase prin această emisiune vor fi utilizate de stat pentru acoperirea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice.

Prospectul și eventualele actualizări sunt disponibile în secțiunea dedicată titlurilor de stat, precum și pe website-ul C.N. Poșta Română S.A. De menționat că, din martie 2025, achiziția online de titluri TEZAUR a devenit posibilă pentru contribuabilii care dețin cont pe platforma Ghișeul.ro și card de debit activ, facilitând accesul direct la investiție.

Pentru a facilita procesul de gestionare a fondurilor, Ministerul Finanțelor pune la dispoziția investitorilor un ghid dedicat, care explică pașii necesari pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR către contul bancar personal.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând pașii de mai jos:

Descărcați formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea Tezaur Online, și deschideți-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

Completați câmpurile cu datele de identificare (CNP) și IBAN-ul contului bancar în care doriți să primiți banii.

Calculați suma finală: Din suma totală de transferat, deduceți comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

Validați și salvați documentul PDF inteligent.

Încărcați formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul „Depunere formulare” de pe același site.

După ce documentul este transmis cu succes, procesarea transferului către contul bancar se realizează într-un interval scurt de timp.