Ministerul Finanțelor a publicat, în consultare publică, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca primăriile să acorde scutiri sau reduceri de impozite pentru anumite categorii, inclusiv fermierii și proprietarii de terenuri calamitate.

Potrivit proiectului, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București vor putea decide ca utilajele agricole utilizate efectiv în activitatea agricolă să fie scutite de plata impozitului pe mijloacele de transport.

De asemenea, proiectul prevede scutiri pentru veterani și văduve de război, pentru navele și bărcile folosite în transportul persoanelor în Delta Dunării și Insulele Brăilei și Ialomiței, precum și pentru anumite fundații și organizații care oferă servicii sociale gratuite.

Scutirea sau reducerea impozitului se va aplica doar persoanelor care dețin documentele justificative necesare și care și-au achitat obligațiile fiscale pentru anul anterior, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

Proiectul de lege aduce vești bune și pentru proprietarii de terenuri afectate de calamități naturale. Primăriile vor putea acorda scutiri de impozit pe proprietate pentru o perioadă de până la doi ani, începând cu anul următor producerii evenimentului, precum și pentru terenurile folosite în scop social, educațional sau cultural, dar și pentru clădiri clasate ca monumente istorice.

În această săptămână, Guvernul și-a anunțat intenția de a-și asuma răspunderea pe pachetul de legi care include aceste măsuri. Ministerul Finanțelor a precizat că va urmări parcursul legislativ al proiectului și va reveni cu detalii suplimentare.

Această inițiativă face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri fiscale de austeritate, însă oferă totodată facilități concrete pentru mediul agricol și pentru proprietarii afectați de evenimente naturale, scrie agrointel.ro.

Persoane fizice : Cota standard de impozitare este de 16%.

Microîntreprinderi : Pentru veniturile anuale de până la 250.000 EUR, se aplică impozitul pe venit de 1% sau 3%, în funcție de activitate.

Dividende: Impozitul pe dividende a fost majorat de la 8% la 10% începând cu 1 ianuarie 2025.

Pentru persoanele juridice, cota de impozitare este de 16% aplicată asupra profitului impozabil. Instituțiile de credit și sucursalele acestora datorează un impozit suplimentar de 2% din cifra de afaceri.

În anul 2025, impozitul pe clădiri în România se stabilește conform Codului Fiscal și variază în funcție de tipul și destinația clădirii, precum și de hotărârile consiliilor locale.

Clădiri rezidențiale: Cotele de impozitare aplicabile clădirilor rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sunt cuprinse între 0,1% și 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii.

Clădiri nerezidențiale: Pentru clădirile nerezidențiale (utilizate în scop economic), cotele de impozitare variază între 0,2% și 1,3%, în funcție de evaluările recente sau de valoarea de piață.

Clădiri cu destinație mixtă: În cazul clădirilor folosite atât ca locuință, cât și în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea cotelor aplicabile fiecărei părți, în funcție de suprafața utilizată pentru fiecare destinație.

Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate (în metri pătrați) cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei pe metru pătrat, conform tabelului prevăzut în Codul Fiscal. Această valoare poate fi ajustată în funcție de vechimea clădirii și de coeficientul de corecție stabilit de autoritățile locale, în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea.

Pentru clădirile cu vechime semnificativă, se pot aplica reduceri ale valorii impozabile:

50% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani;

30% pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani;

10% pentru clădirile cu o vechime între 30 și 50 de ani.

De asemenea, anumite categorii de proprietari pot beneficia de scutiri sau reduceri de impozit, în funcție de statutul lor (de exemplu, veterani de război, organizații nonprofit) sau de destinația clădirii (de exemplu, clădiri utilizate în scop social, educațional sau cultural).

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie. Pentru plata integrală până la data de 31 martie, se poate beneficia de o reducere de 10% din suma totală datorată. Neplata impozitului până la termen poate atrage penalități de întârziere de 1% pe lună din suma datorată.

Impozitul pe proprietate în România a fost actualizat, având în vedere reevaluarea valorii de piață a imobilelor. Această reevaluare a fost realizată pe baza studiilor de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNR).

Astfel, impozitul pe clădiri și terenuri se calculează anual prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii impozabile a proprietății. Pentru clădirile rezidențiale, cotele de impozitare variază între 0,1% și 0,3%, în funcție de deciziile consiliilor locale.

Pentru terenuri, impozitul se stabilește în funcție de suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat, zona și categoria de folosință a terenului. De exemplu, pentru terenurile intravilane cu construcții, impozitul variază între 1,5427 lei/m² în zona A și 0,6626 lei/m² în zona D.

Este important de menționat că, în cazul în care proprietarul nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani, cota impozitului pe clădiri este de 5%.

Pentru a beneficia de reduceri, este recomandat ca proprietarii să achite integral impozitul până la 31 martie 2025, având astfel dreptul la o reducere de 10% din suma totală datorată.