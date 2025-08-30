Reformele fiscale aduc schimbări și în ceea ce privește impozitul auto. Valoarea taxei va crește în funcție de nivelul de poluare al vehiculului, iar în anumite situații aceasta se va dubla. În plus, pentru prima dată, impozitul va fi aplicat și proprietarilor de mașini electrice.

Schimbarea formulei de calcul va fi inclusă în Pachetul 2 de măsuri, pentru care guvernul îşi va asuma răspunderea luni în faţa Parlamentului.

Calculul impozitelor se menţine pe baza capacităţii cilindrice, însă apare un element nou, și anume norma euro, care influenţează nivelul impozitului: în funcţie de norma euro, impozitul poate creşte sau scădea. De asemenea, majorările se aplică la mijloacele de transport cu capacitatea sub 1.600 de centimetri cubi, iar în unele cazuri, impozitele pot ajunge să se dubleze.

„Calculul impozitelor se păstrează pe capacitatea cilindrică. Elementul de noutate care apare este norma euro. În funcţie de norma euro se creşte sau se scade impozitul. Creşterile sunt la mijloacele de transport sub 1.600 de centimetri cubi. Pot ajunge să se dubleze impozitele”, a declarat Iulian Ilie, Direcţia de Taxe Sector 3, potrivit Observator.

După adoptarea Pachetului 2, un șofer care în prezent beneficiază de scutire de la plata impozitului auto va fi obligat să plătească anual 80 de lei. Proprietarul unui vehicul cu motor de până la 1.600 de centimetri cubi va trebui să achite o sumă dublă față de anul acesta, adică 176 de lei, în funcție de norma de poluare a vehiculului.

Pentru mașinile mai puternice, impozitul va ajunge aproape de 300 de lei, crescând de la 230 de lei. În schimb, pentru un autoturism cu motor de 3,5 litri și norma de poluare Euro 4, impozitul va scădea de la 6.370 la 5.202 de lei.

Analistul financiar Dan Schwarz a explicat că într-un sistem fiscal modern nu ar trebui percepute impozite şi taxe doar din nevoia de bani, considerând această practică una de tip medieval, asemănătoare cu perioada în care regii introduceau biruri suplimentare pentru a finanţa războaie.

„Ideea de a percepe impozite şi taxe doar pentru că ai nevoie de bani este o idee care nu ar trebui să existe într-un sistem fiscal modern. Ţine de Evul Mediu, atunci când regii voiau să plece la război şi mai introduceau un impozit, mai măreau o zeciuială”, a spus el.

Potrivit autorităților, măsura ar putea încuraja cumpărarea de mașini noi. În România sunt înmatriculate peste 8,6 milioane de autoturisme, dintre care aproape 3 milioane au norma de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani. Doar un sfert dintre vehicule au mai puțin de 15 ani. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie anul viitor.