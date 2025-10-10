Uniunea Europeană vrea să extindă testele pentru verificarea emisiilor poluante ale mașinilor. Organizațiile care fac inspecțiile tehnice, cum ar fi TÜV și GTÜ, se pregătesc să introducă controale mai stricte pentru mașinile diesel și pe benzină. Asta ar putea avea un impact important pentru șoferi.

După ce în 2023 s-a introdus o nouă metodă de măsurare a particulelor la motoarele diesel moderne, autoritățile europene vor acum să aplice aceleași teste și la mașinile pe benzină. regulile noi ar putea afecta în special mașinile cu norma de poluare Euro 5 — adică milioane de autoturisme care circulă încă în Europa.

Comisia Europeană lucrează la o nouă lege privind măsurarea emisiilor reale, dar nu se știe încă exact când va intra în vigoare. Până atunci, trebuie stabilite limitele admise pentru emisiile mașinilor pe benzină și metodele exacte de testare.

Reprezentanții TÜV spun că aceste noi teste sunt importante pentru a îmbunătăți calitatea aerului și pentru a verifica dacă mașinile rămân nepoluante nu doar în laborator, ci și în trafic. Noile controale vor include și verificarea datelor din sistemul de diagnosticare al mașinii (OBD), iar unele inspecții ar putea fi făcute chiar de la distanță.

Pe lângă noile teste pentru emisii, organizația TÜV propune ca mașinile mai vechi de 10 ani să treacă inspecția tehnică în fiecare an, nu o dată la doi ani ca acum. Asta ar însemna costuri duble pentru proprietari. În prezent, o inspecție completă (cu tot cu testul de emisii) costă aproximativ 150 de euro pentru mașinile pe benzină sau motorină și cam 96 de euro pentru cele electrice. Dacă regula se schimbă, șoferii vor plăti aceste sume anual, fără a include și eventualele reparații necesare pentru a trece testul TÜV.

TÜV mai vrea ca inspecția să includă și verificarea componentelor electrice de înaltă tensiune la mașinile hibride și electrice, dar și testarea sistemelor electronice de siguranță, cum ar fi frânarea automată sau senzorii de asistență la condus.

Partea cea mai scumpă ar putea fi însă verificarea sistemelor ADAS (sisteme avansate de asistență pentru șofer), care sunt obligatorii la mașinile noi din 2024. Dacă aceste sisteme au erori, reparațiile pot costa mult, pentru că implică recalibrarea camerelor și senzorilor direct în trafic, un proces complicat și care durează destul de mult.

Criticii spun că aceste motive nu sunt convingătoare și că noile reguli vor face inspecțiile tehnice mai scumpe. În plus, mulți experți auto se îndoiesc că testele în plus vor reduce cu adevărat poluarea din orașe, mai ales că autoritățile fac deja verificări periodice la întâmplare.

De exemplu, Axel Sprenger, director tehnic adjunct la GTÜ, a spus pentru „Automobilwoche” că testarea mașinilor cu norma Euro 5 după noile metode „nu are sens” pentru că aceste mașini folosesc tehnologii mai vechi care nu pot respecta standardele moderne.

Totuși, el crede că verificările suplimentare pentru motoarele pe benzină sunt justificate deoarece și acestea pot avea probleme asemănătoare cu cele ale dieselurilor.

Sprenger avertizează însă că aplicarea acelorași reguli pentru toate tipurile de mașini ar putea deveni o povară inutilă pentru proprietari.