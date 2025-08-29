România se confruntă cu o creștere alarmantă a concentrației de polen de ambrozie în aer, afectând nu doar persoanele cunoscute cu alergii, ci și pe cei care până acum nu au manifestat reacții alergice.

„Aproximativ 80% dintre pacienții care se prezintă la cabinetul de alergologie au dezvoltat o sensibilitate la polenul ambroziei. Această plantă atinge perioada maximă de polenizare din a doua jumătate a lunii august și până la finele lunii septembrie, chiar începutul lunii octombrie. Printre principalele simptome ale alergiei se regăsesc strănutul, nasul înfundat, secrețiile nazale apoase, lăcrimarea excesivă”, a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Simina Roz.

Simptomele expunerii la polen includ strănut repetat, nas înfundat, ochi iritați, tuse și crize de astm. În această perioadă, clinicile de alergologie sunt luate cu asalt, specialiștii recomandând prudență maximă.

Potrivit Societății Române de Alergologie, cel mai mare risc apare dimineața, între orele 9 și 11, când concentrația de polen în aer atinge valorile maxime.

Specialiștii recomandă ca în intervalul 9–11 să se evite ieșirile în aer liber și să nu se aerisească încăperile, pentru a reduce expunerea la polen.

Sezonul ambroziei a început anul acesta cu două săptămâni mai târziu decât în mod obișnuit, ceea ce explică concentrația ridicată de granule de polen în prezent. Polenul poate călători sute de kilometri, afectând atât copiii, cât și adulții.

În cazul în care simptomele devin supărătoare, este esențial să consultați un alergolog, să efectuați analize și teste specifice și să urmați strict tratamentul recomandat de medicul specialist.

Legea din România prevede ca autoritățile locale să identifice, în mod obligatoriu, terenurile infestate cu această plantă și de a soma proprietarii sau deținătorii să o elimine. În caz contrar, amenzile pot ajunge până la 20.000 lei.

Conform hotărârii de guvern, distrugerea ambroziei este obligatorie pe tot parcursul anului, deoarece planta este invazivă și eliberează cantități mari de polen care provoacă alergii. Perioada de înflorire a ambroziei diferă de la o zonă la alta, în funcție de condițiile climatice anuale.

Proprietarii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații sau bazinelor piscicole pot solicita autorităților locale să efectueze lucrările de combatere contra cost, dacă nu pot elimina singuri planta.

În situația în care autoritățile locale constată că ambrozia nu a fost distrusă nici în perioada de înflorire, nici după somație, acestea pot interveni direct și aplica amenzi: