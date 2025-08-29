Europe Holdings, companie listată la Bursa din Atena, a achiziționat recent NAK Insurance Brokers S.A.. Este vorba despre una dintre cele mai mari firme de brokeraj de asigurări din Grecia, pentru suma de 32,06 milioane de euro . Această mișcare consolidează poziția grupului în sectorul asigurărilor și deschide noi oportunități de creștere.

Potrivit publicației New Money, conducerea companiei explorează oportunități și pe plan internațional, cu un interes major pentru intrarea pe piața românească. Așa cum a explicat managementul Europe Holdings în cadrul adunării generale, „există un cadru de interes general pentru anumite companii care vor fi abordate, însă orice planificare se află în prezent într-o fază preliminară.”

Pe termen scurt, Europe Holdings vizează consolidarea poziției în segmente specifice ale pieței asigurărilor. Reprezentanții companiei urmăresc acum domeniul imobiliar, asigurările pentru vehicule, în special flote, răspunderea civilă, accidentele personale și sănătatea. De asemenea, compania acordă atenție sectorului promițător al garanțiilor, unde Europe Insurance deține licență emisă de Banca Centrală a Greciei.

În ceea ce privește expansiunea internațională, România reprezintă un punct central în strategia Europe Holdings. Compania și-a anunțat deja intenția de a opera pe piața românească prin regimul prestării libere a serviciilor (Freedom of Service). Asta după ce în luna mai a anului trecut a obținut aprobarea necesară din partea Băncii Centrale a Greciei.

Autoritatea de supraveghere din România a fost notificată prin transmiterea Certificatului de Solvabilitate, conform Protocolului de Cooperare al Autorităților de Supraveghere. Conducerea Europe Holdings a precizat că obiectivul este de a colabora cu mari firme de construcții grecești din România și de a începe activitatea în sectoarele Garanții, Asigurări de Transport și Asigurări de Incendiu.

De asemenea, sunt în desfășurare negocieri între Europe Insurance și Vista Bank pentru a explora parteneriate în domeniul bancassurance. Pe termen mediu, compania intenționează să își extindă operațiunile pe alte piețe din Balcani, precum Bulgaria, și în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, mai notează New Money.

