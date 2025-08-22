Zeci de proprietari de terenuri lăsate în paragină la Timișoara au fost sancționați de polițiștii locali. Alții, pe ale căror parcele a fost depistată ambrozia – planta alergenă responsabilă pentru numeroase probleme respiratorii – au primit avertismente și termen de conformare.

De la începutul verii, controalele desfășurate de Poliția Locală au vizat peste 100 de parcele neîngrijite din mai multe cartiere ale orașului. Bilanțul: amenzi în valoare de 41.500 de lei (aproximativ 8.300 de euro).

„Au fost identificate și luate măsurile legale în cazul a 113 proprietari de terenuri din zone precum N. Titulescu, V. Nicolescu, C. Săceanu, Eroilor de la Tisa, Pelinului, Calea Șagului, Gh. Doja, Constructorilor, Magnoliei, Canal Bega, Virtuții, P. Constantinescu etc. Aici au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 41.500 lei conform HCL 117/2024 pentru neasigurarea salubrizării, cosirea buruienilor, a vegetației ierboase, a arbuștilor de pe terenurile situate în intravilanul municipiului„, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara, scrie opiniatimisoarei.ro.

Autoritățile avertizează că vor continua verificările, în special pe terenurile unde a fost depistată ambrozia. Dacă proprietarii nu intervin, amenzile vor fi inevitabile.

„După ce anterior au fost transmise 383 somatii de către Primărie, polițiștii locali au trecut la verificări, fiind aplicate 30 de sancțiuni cu avertisment conform Legii 62/2018 pentru terenuri de pe Străzile Armoniei, Oituz, Calea Aradului, zona Metro, V. Loichița, Dafinului, Circumvalațiunii, Calea Urseni, L. Rebreanu, Gh. Ionescu, Crăițelor, Anemonelor„, au transmis reprezentanții Poliției Locale Timișoara.

Ambrozia, una dintre cele mai invazive plante din România, continuă să creeze probleme atât pentru sănătatea populației, cât și pentru agricultură. Din cauza răspândirii rapide și a cantităților mari de polen pe care le eliberează în perioada iulie–septembrie, legea impune proprietarilor și deținătorilor de terenuri obligația de a o combate.

Potrivit Legii nr. 62/2018 și Hotărârii Guvernului nr. 707/2018, toți proprietarii de terenuri – fie agricole, fie neîngrijite, dar și administratorii de drumuri publice, căi ferate, cursuri de apă, lacuri, bazine piscicole sau șantiere – trebuie să ia măsuri pentru eliminarea buruienii.

Respectarea obligațiilor este controlată de comisii mixte înființate prin ordin al prefectului, pe baza sesizărilor primite de la primării. Înainte de sancționare, autoritățile transmit somații către cei care nu au curățat terenurile.

Cei care nu respectă prevederile legale riscă amenzi între 750 și 5.000 de lei. În plus, lucrările de curățare pot fi executate de autorități pe cheltuiala proprietarului.

Ambrozia crește rapid pe terenuri lăsate pârloagă, la marginea drumurilor sau pe șantiere și afectează culturile de floarea-soarelui și cereale. Polenul său provoacă reacții alergice grave, de la rinite și crize de astm până la manifestări cutanate și, în cazuri extreme, șoc anafilactic.

Autoritățile avertizează că respectarea legii este esențială pentru limitarea răspândirii acestei plante, protejarea sănătății populației și a producțiilor agricole.