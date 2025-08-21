Decizia vine ca răspuns la îngrijorările exprimate de pacienți și are ca scop menținerea dreptului de acces la medicamente esențiale, mai ales în situațiile unde nu există alternative terapeutice. Autoritățile au precizat că soluția nu este restrângerea drepturilor, ci crearea unui cadru mai clar și mai sustenabil, care să ofere siguranță și echilibru în sistemul de sănătate.

Ministerul Sănătății a anunțat că a retras din proiectul de ordonanță prevederea care ar fi limitat posibilitatea pacienților de a apela la ordonanța președințială pentru obținerea tratamentelor. Decizia a venit în urma consultărilor cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți din sistemul judiciar, fiind considerată o măsură necesară pentru a evita afectarea accesului la medicamente.

„Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente. În urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție, am decis să retragem din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței președințiale pentru acces la medicamente. Pacienții nu trebuie să sufere din cauza imperfecțiunilor legislative sau a unor soluții incomplete”, au anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății pe pagina de Facebook a instituției.

Autoritățile au subliniat că pacienții nu trebuie să sufere din cauza imperfecțiunilor legislative sau a unor soluții incomplete. Statul are obligația de a găsi mecanisme eficiente, rapide și etice care să asigure tratamentele necesare, mai ales în situațiile în care nu există alternative terapeutice.

Ministerul a explicat că soluția nu este restrângerea drepturilor pacienților, ci implementarea unor reguli mai clare și mai sustenabile. Acestea ar trebui să echilibreze responsabilitatea autorităților, obligațiile companiilor farmaceutice și, în mod esențial, dreptul pacientului la îngrijiri medicale.

Astfel, în locul restricției propuse, autoritățile lucrează la noi reglementări care să permită accesul la tratamente, dar și să prevină eventuale abuzuri sau blocaje administrative.

„Soluția nu este să limităm drepturile pacienților, ci să venim cu reguli mai clare și sustenabile, care să asigure echilibru între responsabilitatea autorităților, obligațiile companiilor farmaceutice și, mai ales, dreptul fiecărui pacient. Totodată, pentru a garanta un acces real și eficient, vom introduce un mecanism mai strict de monitorizare: medicul prescriptor va avea obligația de a urmări evoluția pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic și de a raporta trimestrial rezultatele. În situația obținerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului, astfel încât pacienții să fie sprijiniți iar sistemul să rămână sustenabil”, au precizat reprezentanții ministerului.

Un element central al noilor măsuri va fi monitorizarea atentă a pacienților care beneficiază de tratamente obținute prin procedura ordonanței. Medicul va avea obligația să urmărească evoluția pacientului, să evalueze periodic eficiența terapiei și să raporteze rezultatele trimestrial.

În plus, dacă după prima evaluare anuală se constată un beneficiu terapeutic suplimentar, va putea fi aplicat un mecanism de partajare a costurilor. În acest caz, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și compania farmaceutică deținătoare a autorizației medicamentului vor împărți cheltuielile. Măsura are ca scop sprijinirea pacienților, dar și menținerea sustenabilității financiare a sistemului de sănătate.

Ministerul Sănătății a precizat că lucrează împreună cu Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și cu CNAS pentru a găsi o soluție administrativă completă. Până atunci, prevederea controversată este eliminată din proiectul de ordonanță. Autoritățile și-au asumat public această decizie, subliniind că dialogul cu pacienții și menținerea încrederii sunt mai importante decât aplicarea unor soluții insuficient fundamentate.

„Până când experții din Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor identifica o formulă administrativă completă, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanță. Ne asumăm deschis această decizie, pentru că dialogul și încrederea publică sunt mai importante decât impunerea unor soluții incomplete. România are nevoie de un sistem de sănătate în care pacienții să simtă protecție, nu constrângere, iar reformele pe care le construim trebuie să aibă la bază respectul față de oameni”, se arată în postarea de pe Facebook.

Ministerul a transmis că România are nevoie de un sistem medical în care pacienții să simtă protecție, nu constrângere. Reformele aflate în lucru trebuie să fie construite pe respectul față de oameni și să garanteze accesul real la tratamente, indiferent de situația financiară sau de dificultățile birocratice.

Decizia de a renunța la limitarea accesului prin ordonanța președințială este prezentată ca un pas important în această direcție. Ministerul promite că va continua să caute soluții echilibrate, capabile să răspundă atât nevoilor pacienților, cât și cerințelor de sustenabilitate ale sistemului de sănătate.