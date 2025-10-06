Discuțiile au evidențiat dorința ambelor părți de a intensifica cooperarea bilaterală, cu accent pe sectoarele transport, agricultură și energie, avându-se în vedere existența unei relații economice tradiționale între companiile din România și Kazahstan.

În cadrul acestor discuții, președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat faptul că „există mai multe firme românești care lucrează în Kazahstan ca subcontractori ai companiei KazMunayGas, dar este dificil de cuantificat care este valoarea exactă a schimburilor comerciale dintre cele două state, atât timp cât produsele românești sunt prezente pe piața din Kazahstan în formă finită, intrând astfel în contabilitatea altor state. Împreună cu președintele Atameken, am stabilit ca prioritate de dezvoltare a schimburilor comerciale bilaterale accesarea Mării Negre pe axa Est-Vest, ceea ce va facilita accesul antreprenorilor kazahi pe piețele europene.

De asemenea, o altă oportunitate economică ce merită exploatată de către mediile de afaceri ale celor două state este industria alimentară, prin deschiderea unor linii pentru produsele procesate. Odată cu terminarea conflictului militar din această zonă, este foarte posibil să asistăm la o scădere a prețurilor la cereale.

Este foarte important ca, în continuare, oamenii de afaceri din România și Kazahstan să aibă cât mai multe contacte business-to-business, schimburi cât mai eficiente de informații care să confere astfel un grad înalt de încredere reciprocă”