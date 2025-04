„Am auzit în această seară că România este responsabilă de Republica Moldova și invers. Iar acest lucru este real. Dacă ne uităm la statistici, cel mai mare importator al produselor moldovenești este România. Cel mai mare exportator este România, care vinde în Republica Moldova produsele românești. România este în topul partenerilor strategici ai Republicii Moldova. În acest demers, vrea să le mulțumesc tuturor celor care sunt implicați în acest proces. În final, Moldova nu a fost a strămoșilor mei, nu este nici a mea și nici a noastră, ci a urmașilor noștri”, a declarat Boris Foca pe scena Galei Capital.

Implicare în dezvoltarea țării

În contextul ascensiunii partidelor proruse în Parlamentul Republicii Moldova, Boris Foca este una dintre personalitățile care se implică pentru a menține drumul european al națiunii. „Noi suntem deschiși spre orice tip de cooperare, în scopul de a menține cursul european. Am văzut cu ochii mei integrarea României în Uniunea Europeană, am fost aici student. Am văzut fiecare etapă. Îmi doresc ca țara mea, ca și copiii mei, să facă parte din marea familie europeană, dar cu drepturi depline”, a povestit Boris Foca.

Atragerea de investiții străine în Republica Moldova este un proces dificil. „Nu este deloc ușor să negociezi cu China sau cu un alt partener de dezvoltare atunci când reprezinți un stat al cărei populație este la nivelul Bucureștiului, al cărui PIB este probabil mai mic ca cel al Bucureștiului. Dar continuăm, suntem perseverenți. Având în vedere situația regională, războiul, noi trebuie să facem față provocărilor. Am făcut față greutăților atunci când parteneri estici, în plină iarnă, au închis robinetul și accesul nostru la produsele energetice. Mulțumim României pentru suportul pe care l-am primit și să știți că doar împreună putem face lucruri frumoase”, a adăugat Boris Foca pe scena Galei Capital.

Experiență vastă și implicare activă

Boris Foca deține un doctorat în Politici economice ale integrării europene obținut la Universitatea de Stat a Moldovei. De asemenea, acesta este lector universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Experiența sa profesională se întinde pe mai multe domenii, un sector cheie de activitate fiind IT-ul. Boris a fost inițiatorul primului proiect de cashback din Republica Moldova în anul 2012 și a lucrat cu cea mai mare bancă din țara de peste Prut, cu un portofoliu de 700.000 de clienți. Ulterior, acesta a fost reprezentantul companiei Novensys Corporation, care a implementat în România rovinieta și cardul de sănătate.

În urma încheierii acestor capitole, Boris Foca a ales să se implice în sectorul politic. Din anul 2012, acesta asigură interimatul în cadrul Partidului Democrat Modern. În plus, din 2018, este președintele Camerei de Comerț și Industrie Republica Moldova-China. Omul politic a decis extinderea influenței și la nivelul României. Din acest motiv, de la 1 ianuarie 2025 a înființat Asociația Oamenilor de Afaceri Euroasia la București. Prin acest proiect, se dorește dezvoltarea unor relații economice nu doar cu China, ci cu întreaga regiune asiatică.

O dezbinare a populației

Potrivit spuselor lui Boris Foca, clasa politică de la Chișinău a dezbinat populația timp de decenii, iar forțele proruse și proeuropene au luptat una contra celeilalte. În acest context, odată cu apropierea alegerilor legilative din 2025, este important să se ofere o viziune clară. Republica Moldova are nevoie de o consolidare a națiunii, a poporului.

Din poziția de interimar al Partidului Democrat Modern, acesta se implică pentru a demasca forțele politice care doresc să păcălească populația. „Multă lume a început să îmbrace masca de stataliști, nu sunt proeuropeni, nu sunt proruși, ei sunt pro-Republica Moldova, spun că se gândesc doar la țară. Acum, demascarea falșilor stataliști este una dintre prioritățile noastre. Unii din ei au făcut parte din partide proruse și acum spun că susțin integrarea europeană. Dar, unii alegători pot fi influențați. Încercăm să fim cât mai pragmatici, să avem un plan bine pus la punct, dar cu certitudine vom lua atitudine și vom fi foarte activi. Suntem încă în proces de discuții la nivelul partidului cu privire la strategie”, a explicat acesta.

Ucraina, un factor important

Rolul Ucrainei a fost, este și va fi unul esențial în dezvoltarea Republicii Moldova. Ucrainenii sunt un popor extrem de bogat, care prin investiții și acțiuni strategice, ar putea contribui la dezvoltarea economică a Moldovei. „De ce nu le-am crea condiții să aducă banii în Republica Moldova, să investească aici și să ajute la creșterea economiei? De ce să nu le oferim cetățenie celor care ar investi cel puțin 100.000 de dolari sau celor care cumpără o afacere la noi? Există mulți oameni care și-au închis afacerile și au plecat din Republica Moldova.

Partidul Democrat Modern pe care îl reprezint are această viziune clară cu privire la modalitățile în care putem colabora cu Ucraina. Avem un plan de relansare economică a Republicii Moldova. Cel mai mare proiect al Uniunii Europene și al Europei pentru următorul deceniu este reconstrucția Ucrainei. Noi trebuie să avem un rol important în acest demers. Republica Moldova poate face politici, poate fi o zonă intermediară, ca un hub care susține procesul. Trebuie să conștientizăm care sunt forțele noastre și cum ne putem integra în lanțul valoric european”, a spus expertul.

Reconstrucția Ucrainei

Boris Foca s-a implicat pentru a susține acest proces. În 2024, a organizat prima conferință economică „Reconstrucția Ucrainei și rolul Republicii Moldova”. Totuși, au existat anumite piedici. „Când am pregătit această conferință, una din problemele pe care a prevăzut-o Ucraina este faptul că pe timpul iernii vor avea nevoie de transformatoare și generatoare. Am găsit o soluție, am venit cu două companii foarte mari din China, care se ocupă de asta. Partea ucraineană a spus că atâta timp cât nu li se oferă ceva gratis, ei nu vor pierde timpul să vină până la Chișinău. Un chinez cu siguranță ar fi putut să le dea ceva gratis, dacă se discuta în privat și dacă arătau bunăvoință. Procesul care la televizor pare atât de ușor și dorit de toată lumea nu este real, iar ucrainenii creează primele probleme”, a adăugat acesta.

Parteneriat Republica Moldova-China

Ca parte a Camerei de Comerț și Industrie, Boris Foca a ales să desfășoare proiecte care vin în sprijinul business-urilor. Aceste a creat un set de procese care ajută companiile să-și găsească un partener. Potrivit datelor, Republica Moldova importă produse din China anual în valoare de 1,2 miliarde de dolari, România ajungând la importuri de 13 miliarde în decursul unui an.

China este un important partener strategic pentru țara de peste Prut, dar înaintea începerii războiului, relația cu statul chinez era mijlocită de Ucraina. „În Odessa, era acel hub în care veneau toate produsele din China, moldovenii alegeau marfa de acolo și trebuiau să lucreze cu ucrainenii. Odată cu începutul războiului, cu închiderea Mării Negre si imposibilitatea de a putea furniza marfă, Ucraina și-a pierdut din acel randament. Au scăzut și importurile din China drastic. Noi am sesizat problema și am lansat o campanie. Organizăm misiuni economice pentru a duce companiile din Republica Moldova direct către furnizorii chinezi fără intermediari. De 30 de ani, Republica Moldova a avut cele mai mari tarife pentru produsele chineze din regiune pentru că noi recumpăram marfa”, a spus Boris Foca.

Siguranță și business

Proiectul care își propune eliminarea intermediarilor din comerțul cu China este bine structurat și oferă siguranță antreprenorilor moldoveni. „Noi ne-am propus să scoatem din joc intermediarii. Am făcut-o în Republica Moldova și încercăm să o facem și aici în România. Trebuie să ne asigurăm că partenerul din China este de bună credință. Acest lucru se poate verifica prin rulajul lor, cifra de afaceri, datorii, etc.

În plus, este nevoie de asistență și avem parteneri, companii de avocatură de pe teritoriul Chinei, care ne ajută să soluționăm litigiile apărute. Avem inclusiv persoane angajate în China care merg la fabrici, la partenerii economici, și verifică situația la fața locului. Multă lume, și în prezent, inclusiv în Uniunea Europeană, tranzacționează cu China doar pe baza de invoice. Nu merg pe existența unui contract. Acesta este un alt proiect cheie al nostru. Ne dorim să informăm toate companiile despre necesitatea de a avea un contract”, a precizat expertul.

Atragerea capitalului străin

Potrivit spuselor lui Boris Foca, Republica Moldova funcționează după o politică bilaterală. Țara are doi parteneri principali: Statele Unite și Uniunea Europeană. În acest context, expertul a precizat că țara ar trebui să interacționeze cu toți posibilii parteneri economici și de dezvoltare, de la India la Kazahstan, state cu care au relații foarte bune. Pentru atragerea investitorilor străini, Boris sugerează ca Republica Moldova să preia un sistem care a fost implementat pe vremea comuniștilor. Mai exact, cadrul legislativ de atunci permitea anularea cât mai multor formalități birocratice. Scopul era de a simplifica investițiile și anumite procedee economice. Pentru a ușura munca potențialilor investitori, cât și a agenților economici.

În 2024, Boris s-a întâlnit cu peste 12 delegații doar din China, iar Camera de Comerț și Industrie a construit opt companii pentru investitorii chinezi. Perspectivele sunt favorabile, iar atragerea de investiții din China se află pe lista de priorități a Partidului Democrat Modern. „În acest an, partidul are în plan să revină, după șase ani de pauză, la guvernare și în Parlament. Dorește a fi o parte componentă a cabinetului de miniștri. Avem un plan de stabilizare și industrializarea a Republicii Moldova. Mai întâi, trebuie să stabilizăm această cădere liberă economică și ulterior să revenim pas cu pas la zona de industrializare. Multe companii din China vor să vină să investească în Moldova. Ei sunt gata să creeze și branduri locale. Sunt interesați, avem șanse, doar că ei au nevoie și de un minim suport politic”, a spus Boris Foca.

Gala Capital „Excelență în Management” 2025

De peste un deceniu, Revista Capital organizează Gala Excelență în Management, eveniment în cadrul căruia premiem și recunoaștem performanțele managerilor din companii de renume. Cu această ocazie, se celebrează și lansarea „Capital Top 100 Manageri” 2025.

În edițiile desfășurate, au fost premiați manageri care conduc proiecte de succes din toate departamentele relevante: CEO, CFO, vânzări, marketing, HR, PR, CSR sau administrație publică, dar și personalități din mediul cultural.

„Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2025 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Gala Capital a fost organizată cu sprijinul: Catena, Vodafone România, Philip Morris România, Antibiotice Iași, Case Sustenabile, Galeria Romană, Rewire Interior Design, One Club Experience, Patio Bistro-Café-Bakery.

Parteneri media: www.evz.ro, www.evenimentulistoric.com, www.doctorulzilei.com și edituradecarte.ro .

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.